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AH股新聞

28/06/2023 09:11

《駐滬專電》５月上海銀行業金融機構本外幣不良率０﹒８８％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海銀保監局昨日公布的數據顯示，５月
上海轄內銀行業金融機構本外幣總資產餘額２３﹒７３萬億元（人民幣．下同），同比增
６﹒２８％。商業銀行本外幣總資產餘額２０﹒８０萬億元，同比增長６﹒０３％，其中大型商
業銀行本外幣資產餘額同比增長４﹒６３％；股份制商業銀行本外幣資產餘額５﹒８６萬億元，
同比增長５﹒８９％。
　　５月，上海銀行業金融機構本外幣總負債餘額２２﹒６８萬億元，同比增長６﹒０５％。商
業銀行本外幣總負債餘額２０﹒１５萬億元，同比增長５﹒９７％，其中大型商業銀行本外幣負
債餘額同比增長４﹒５４％；股份制商業銀行本外幣負債餘額５﹒８４萬億元，同比增長
５﹒８４％。
　　５月，上海銀行業金融機構本外幣不良貸款餘額９４３﹒８３億元，不良貸款率０﹒８８％
；其中，商業銀行本外幣不良貸款餘額７０７﹒０１億元，不良貸款率０﹒８０％。
　　保險業方面，１－５月，上海保險公司原保險保費收入累計１１６２﹒５０億元，其中財產
險公司原保險保費收入３１７﹒５９億元，人身險公司原保險保費收入８４４﹒９１億元。上海
轄內保險公司原保險賠付支出累計２８２﹒７３億元，其中財產險公司原保險賠付支出
１５８﹒７６億元，人身險公司原保險賠付支出１２３﹒９７億元。

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