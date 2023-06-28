《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》據《財新網》報道，中國船舶集團旗下的

上海外高橋造船有限公司近日發生３人死亡的生產事故。

報道指，６月１６日１８時左右，外高橋造船二號船塢內，一艘在建的集裝箱船正在進行

總組，在兩個大分段進行二次定位時，其中一個分段從２５米高度突然傾倒至塢底，造成３名工

人死亡。事故原因是裝配人員提前割除定位橫艙壁與分段的連接擱板，導致分段傾倒，造成事故

。目前船廠已與遇難工人家屬協商完畢，並進行了賠償。

外高橋造船近年已發生多宗傷亡事故。２０２１年２月，外高橋造船一號船塢一艘在建船

舶發生機械傷害事故，導致１人死亡。同年５月，外高橋造船四號碼頭一艘新建散貨船發生中毒

和窒息事故，造成２人死亡。同年１０月，外高橋造船一號船塢一艘新建散貨船艙內爆炸，造成

１人死亡。

為了遏制事故的高發態勢，上海臨港新片區管委會近日發布通知，要求出現事故的企業無

限期停工。

通知要求上海建工、金橋臨港開發建設的項目，於６月１４日起無限期停工。由建設單位

牽頭，組織施工總包單位、專業分包單位、勞務單位以及監理單位開展施工現場隱患排查治理。

在排查完成後，涉及單位還要對停工自查發現的隱患問題，形成書面的報告，制定相應的

整改措施，並立即進行整改。後續復工手續，由總包單位整改完成，經監理單位復核，由建設單

位復查通過後，報金橋臨港集團、上海建工指揮部書面審核通過後，報臨港質安監站審核通過，

方可復工。

