《經濟通通訊社２８日專訊》以色列總理辦公室證實，以色列總理內塔尼亞胡已接獲中方訪

問邀請，擬下月訪華。早前有當地媒體報道，內塔尼亞胡希望在中國幫助下推動與沙特關係。

以色列總理辦公室並表示，在一個月前知會美方此次會面，內塔尼亞胡強調，依然視美國為

以色列主要盟友。

外交部發言人毛寧昨日被問到內塔尼亞胡是否下月訪華時說，目前沒有可以提供的消息，強

調中國同以色列保持友好交往，也願同以色列共同努力，推動中以創新全面夥伴關係持續穩定發

展。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯早前訪華，國家主席習近平在會見時提出，面對中東地區局勢

新變化，中國願同巴勒斯坦自治政府加強協調和合作，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正和

持久解決。



＊以色列傳媒：內塔尼亞胡對美失去耐心＊



以色列當地媒體《以色列時報》引述消息報道，內塔尼亞胡計劃下月訪問中國，希望在中國

幫助下推動與沙特關係。在此之前，以色列司法改革法案引發爭議，一度引發大型罷工抗議活動

，反對者稱此舉將威脅以色列的民主體制，美國總統拜登此後曾表示短期內不會邀請內塔尼亞胡

訪美。

報道引述消息人士指，內塔尼亞胡籌劃訪問中國，反映他對華盛頓越來越失去耐心。這次特

別訪問旨在向華盛頓發出信號，表明內塔尼亞胡在拜登對他實施抵制之後，還有更多的政策選項

。報道並指，此舉可能會引起華盛頓的不滿。

中國近年試圖更積極參與中東事務，今年３月，中國在伊朗和沙特阿拉伯間進行斡旋，恢復

兩國的外交關係。（ｄｗ）

