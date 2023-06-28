《經濟通通訊社２８日專訊》內地商業銀行互聯網貸款存量業務過渡期在延長一年後，即將

在今年６月３０日截止，內媒引述分析認為，過渡期再延長的機率不大，過渡期結束後，中小銀

行借互聯網異地展業的模式將被終結，中小銀行臨挑戰。

２０２０年７月發布的《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》規定，該辦法過渡期為實施之

日起２年，原過渡期至２０２２年７月１２日。２０２２年，銀保監在將商業銀行互聯網貸款存

量業務過渡期延長至２０２３年６月３０日。

內媒引述多位銀行人士認為，這次大概率不會再次延長。一位城商行零售部門人士對《２１

世紀經濟報道》記者表示，互聯網渠道尤其是１４家平台相關貸款業務已經整改完成，同時絕大

多數銀行相關業務也整改完成，再次延長沒有必要。

此前部分地方中小銀行一度借互聯網存款大量異地攬儲，隨後監管出手規範，提出商業銀行

與合作機構共同出資發放互聯網貸款的比例要求、地方法人銀行不得跨註冊地轄區開展互聯網貸

款業務。

目前過渡期即將結束，這也意味著對於大多地方性銀行而言，違規異地展業自我整頓進入倒

計時，過渡期結束後，中小銀行借互聯網異地展業的模式將徹底被終結。內媒引述銀行資深人士

指出，隨著過渡期結束，未來部分中小銀行將面臨較大的挑戰，給頭部銀行則帶來較大的機遇，

行業馬太效應將逐漸顯現。中證鵬元在研報中表示，在限制異地展業情況下，地方中小銀行將難

以再依靠互聯網貸款業務實現跨地域貸款業務擴張，中小銀行零售業務拓展和轉型需要尋找其他

發力點。（ｄｗ）

