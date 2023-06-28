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AH股新聞

28/06/2023 08:34

【大國博弈】據報美國最快下月初對中國祭新一波ＡＩ晶片出口管制

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道，對中國人工智慧
（ＡＩ）技術實力日益成長的擔憂，促使拜登政府考慮對中國實施新一波ＡＩ晶片出口管制。美
國商務部最快可能在下月初採取行動，在未獲得當局授權的情況下，將禁止向中國等地客戶出口
輝達（Ｎｖｉｄｉａ）　和其他晶片商生產的ＡＩ晶片。
　
＊輝達擬規格較低的晶片也不能向中國出售＊
　
　　為打擊中國半導體野心，美國政府去年１０月宣布對中國實施一系列晶片出口管制措施。知
情人士表示，這波行動會是前述管制規範的一部分。繼去年禁止輝達、超微（ＡＭＤ）向中國出
口高階ＡＩ晶片後，此舉恐會進一步削弱中國發展ＡＩ技術的能力。
　　為符合美對中的出口管制，輝達此前宣布在中國市場推出規格較低的高階晶片Ａ８００，以
取代Ａ１００，但知情人士透露，美國考慮的新限制令，甚至打算禁止輝達在未經許可的情況下
向中國出售Ａ８００晶片。
　
＊美國擬限制向中國ＡＩ公司出租雲端服務＊
　
　　除了ＡＩ晶片以外，知情人士表示，美國政府還考慮限制向中國ＡＩ公司出租雲端服務，因
部分中國企業利用這項服務，來規避美方的先進晶片出口禁令。
　　目前還不確定上述管制令的具體發布時間，但知情人士透露，拜登政府可能會等到財政部長
耶倫完成７月初訪中行程後採取行動，避免觸怒北京政府。（ｊｔ）

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