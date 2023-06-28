《經濟通通訊社２８日專訊》中國煤炭運銷協會發布關於做好迎峰度夏期間煤炭保供穩價工

作的倡議書。其中提到，要確保煤礦安全生產、嚴格履行電煤合同、做好電煤應急儲備等。

中國煤炭運銷協會倡議，嚴格履行年初簽訂的電煤保供中長期合同，嚴格按照合同約定的時

序足額兌現履約，切實做好電煤產運需協調，提高煤炭儲運支撐保障能力。在做好電煤應急儲備

方面，中國煤炭運銷協會表示，煤炭生產企業要科學組織生產、增加可調用資源，電力企業要努

力增加庫存，提高可用天數，形成煤炭產供需合力，提高迎峰度夏期間電煤應急保障能力。



＊煤炭市場再現大幅震盪可能性不大＊



另外在全國夏季煤炭交易會上，山西焦煤黨委書記趙建澤在發表演講時表示，今年以來煤炭

市場出現大幅震盪，更多的是對此前煤價變化的修復，使煤炭價格向正常區間逐級回歸，一定要

理性地看待這一現象，當前煤炭市場再次出現大幅震蕩的可能性已經不大。

趙建澤指出，從供給側看，煉焦煤屬於稀缺資源，佔世界煤炭總量不到１０％，加之受瓦斯

沖擊地壓等自然災害威脅較多，供應水平整體有限。趙指２０２３至２０２７年中國新增煤炭產

能約５億噸左右，其中煉焦煤的新增產能只有近８０００萬噸左右，佔新增產能總量的

１６﹒２％。下半年煤炭市場大概率將逐步走向平穩，特別是煉焦煤市場價格極有可能維持在一

個相對平衡的區間。（ｊｔ）

