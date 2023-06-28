《經濟通通訊社２８日專訊》中國發布和新西蘭全面戰略夥伴關係的聯合聲明稱，雙方同意

在近期外交、經貿、國防領域對話基礎上，加強食品安全、農業、海關及貿易便利化、科技創新

和執法等領域合作。雙方將在２０２３年內啟動服務貿易負面清單談判。

聲明稱，雙方歡迎中新自貿協定升級議定書２０２２年生效實施，使原有協定得以擴展並更

加現代化。雙方願加強雙邊貿易，拓展電子商務、服務貿易、綠色經濟等領域合作，推動建立新

能源汽車對話機制。雙方同意就「一帶一路」倡議合作保持溝通。

聲明稱，雙方重申維護以世界貿易組織為核心、以多邊規則為基礎的貿易體制，維護開放包

容的世界經濟，維護具有韌性的全球供應鏈的重要性。雙方歡迎邊境重新開放以來恢復人員往來

，同意加強兩國文化、體育、教育、航空、旅遊、地方和學術交流合作。雙方致力於共同推動世

界貿易組織第十三屆部長級會議在爭端解決機制、漁業補貼、農業等領域取得具體成果，支持世

界貿易組織必要改革，以改善其所有職能。

新西蘭總理希普金斯於６月２５日至３０日對中國進行正式訪問。



＊傳訪京被秦剛訓斥１小時，新西蘭外長：雙方會晤直率有力＊



新西蘭外長馬胡塔３月在北京與中國外長秦剛會晤時，有傳被後者訓斥了１個小時。馬胡塔

回應稱，雙方會晤直率有力，中方傳達其利益的方式非常強勢。

《澳洲人報》引述知情人士指，秦剛在該次會晤上長篇大論地向馬胡塔說教，以及就一些問

題作出嚴厲訓斥。馬胡塔並未示弱，反駁了秦剛的論點。馬胡塔昨日（２７日）回應稱，她與秦

剛的會晤非常直率有力，總理希普金斯獲邀訪華反映了兩國關係的成熟，能直言不諱地討論，然

後率領代表團前去訪問。（ｊｔ）

