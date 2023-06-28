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AH股新聞

28/06/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１９％，美擬限制對華出口ＡＩ晶片

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局預計將公布首５月全國規模以上工業企業利潤，數
據公布前滬深股市今低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１９％，報３１８３﹒４９點，深
成指低開０﹒２７％，晶片股稍造好，通信設備、互聯網等板塊顯著走低。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）昨日（２７日）收盤報７﹒２１０１，較上個交易日
（２６日）收盤價漲１１８點子，結束四連跌，並脫離７個半月低位。外電引述交易員指，其連
續第二日於收盤前看到來自少數中資大行的美元拋盤，反映中國連續兩日出手抑制人民幣跌勢。
人民幣中間價今報７﹒２１０１，較上個交易日小跌３點子，創去年１１月１０日以來近８個月
新低，連跌五個交易日。
　　人民銀行繼續注入流動性，今日進行２１４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放
６９０億元。
　　據《華爾街日報》引述知情人士報道，拜登政府考慮對中國實施ＡＩ晶片出口管制，最快可
能在下月初採取行動，未來將限制輝達和其他晶片商向中國等地客戶出口ＡＩ晶片。
　　中國國家主席習近平昨日會見新西蘭總理希普金斯時指，中國強調自立自強，絕不是閉關鎖
國，而是更好聯通國內市場和國際市場，中國將繼續大力推進高水平對外開放，更好依法保護外
商投資權益。（ｅｙ）

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