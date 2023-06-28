《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利

潤總額２６６８８﹒９億元（人民幣．下同），同比下降１８﹒８％，降幅比首４月收窄１﹒８

個百分點。５月份規模以上工業企業實現利潤總額６３５８﹒１億元，同比下降１２﹒６％，降

幅較４月收窄５﹒６個百分點，連續三個月收窄。

歐央行暗示繼續加息，再加上受美國對華技術管制升級消息影響，Ａ場科技股再見跌浪，拖

累滬綜指半日收跌０﹒５２％，深成指更跌０﹒９４％，創業板指同挫０﹒８４％。兩市成交

５８８３億元，比上日同時段增加１３﹒８％，惟陸股通淨流出超過７１億元。



＊ＡＩ賽道遇挑戰，浪潮信息跌停＊



據《華爾街日報》引述知情人士報道，拜登政府考慮對中國實施ＡＩ晶片出口管制，最快可

能在下月初採取行動，未來將限制輝達和其他晶片商向中國等地客戶出口ＡＩ晶片。生成式ＡＩ

概念剛喘息一日再被按頭下跌，浪潮信息（深：０００９７７）、人民網（滬：６０３０００）

跌停，萬興科技（深：３００６２４）挫１０﹒７％，雲從科技（滬：６８８３２７）跌

９﹒６％，拓爾思（深：３００２２９）跌９﹒５％，中科信息（深：３００６７８）走低

７﹒９％，新華網（滬：６０３８８８）跌７％。

部分半導體股亦見下跌，龍芯中科（滬：６８８０４７）瀉１０﹒３％，安凱微

（滬：６８８６２０）跌９﹒５％，長光華芯（滬：６８８０４８）跌６﹒２％，復旦微電

（滬：６８８３８５）走低５﹒８％，力合微（滬：６８８５８９）跌４﹒５％。



＊保利發展獲批定增，股價仍軟＊



手遊公司三七互娛（深：００２５５５）公告稱，公司實際控制人兼董事長李衛偉和第二大

股東、副董事長曾開天因涉嫌信息披露違法違規，遭中證監立案調查。三七互娛價跌２﹒８％，

報３１﹒４元。

昨日港股及Ａ股內房板塊異動拉升，盤後即有好消息。四家Ａ股上市房企大名城

（滬：６０００９４）、保利發展（滬：６０００４８）、福星股份（深：０００９２６）和中

交地產（深：０００７３６）的定向增發股票融資項目申請已獲中證監批文，是股權融資新規出

台後，首批上市房企的股權再融資項目落地。上述股票今早價格走勢個別，福星股份升１﹒７％

，大名城升１％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒８％，中交地產（深：０００７３６）

軟０﹒３％。（ｅｙ）

