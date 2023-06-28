《經濟通通訊社２８日專訊》歐央行暗示繼續加息，再加上受美國對華技術管制升級消息影
響，Ａ場科技股再見跌浪，拖累滬綜指今早走跌，惟午後能源股帶頭發力，市況轉佳，滬指全日
終無升跌，報３１８９﹒３８點，深成指則跌０﹒４７％，創業板指同跌０﹒４４％。
兩市成交全日８８８２億元（人民幣．下同），按日增加５﹒６％，陸股通今早淨流出超過
７１億元，午後儘管人民幣離岸匯價進一步走貶，惟股市走資情況有改善，陸股通全日淨流出
４０﹒７億元。
國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒８％，降幅比首
４月收窄１﹒８個百分點。５月份規模以上工業企業實現利潤總額６３５８﹒１億元，同比下降
１２﹒６％，降幅較４月收窄５﹒６個百分點，連續三個月收窄。
＊ＡＩ、半導體等科技股受挫＊
據《華爾街日報》引述知情人士報道，拜登政府考慮對中國實施ＡＩ晶片出口管制，最快可
能在下月初採取行動，未來將限制輝達和其他晶片商向中國等地客戶出口ＡＩ晶片。生成式ＡＩ
概念剛喘息一日再被按頭下跌，中科信息（深：３００６７８）走低１２％，浪潮信息
（深：０００９７７）、拓爾思（深：３００２２９）跌停，萬興科技（深：３００６２４）挫
８﹒７％，人民網（滬：６０３０００）、雲從科技（滬：６８８３２７）跌７﹒５％。
部分半導體股亦見下跌，龍芯中科（滬：６８８０４７）瀉１０﹒７％，安凱微
（滬：６８８６２０）跌１０﹒１％，復旦微電（滬：６８８３８５）走低５﹒７％，力合微
（滬：６８８５８９）跌５﹒５％，長光華芯（滬：６８８０４８）跌４﹒９％。
＊酷暑當炒能源股＊
內地華北低於預計明日再現高溫天氣，中國煤炭運銷協會發布倡議書，提到要確保煤礦安全
生產、嚴格履行電煤合同、做好電煤應急儲備等。煤炭股今日急拉漲，其中雲煤能源
（滬：６００７９２）、陝西黑貓（滬：６０１０１５）、鄭州煤電（滬：６００１２１）三股
漲停，安源煤業（滬：６００３９７）升７﹒５％，大有能源（滬：６００４０３）走高
４﹒５％，山煤國際（滬：６００５４６）升４﹒４％，兗礦能源（滬：６００１８８）升３％
。
燃氣股同樣走高，寧波能源（滬：６００９８２）漲停，瀚葉股份（滬：６００２２６）升
７﹒７％，京能熱力（深：００２８９３）升６﹒７％，杭州熱電（滬：６０５０１１）升
５﹒７％，恒盛能源（滬：６０５５８０）升５﹒２％，水發燃氣（滬：６０３３１８）升
４﹒６％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３８４０﹒８０ －０﹒１２
上證綜合指數 ３１８９﹒３８ ０﹒００ ３６０１﹒１８
上證Ａ股指數 ３３４３﹒２９ ０﹒００
深證成份指數 １０９２６﹒３２ －０﹒４７ ５２８１﹒４４
深圳創業板指數 ２１８２﹒１０ －０﹒４４
上證Ｂ股指數 ２６７﹒４２ －０﹒０６ １﹒０４
深證Ｂ股指數 １１３０﹒２０ －０﹒２８ ０﹒４７
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