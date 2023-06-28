《經濟通通訊社２８日專訊》歐央行暗示繼續加息，再加上受美國對華技術管制升級消息影

響，Ａ場科技股再見跌浪，拖累滬綜指今早走跌，惟午後能源股帶頭發力，市況轉佳，滬指全日

終無升跌，報３１８９﹒３８點，深成指則跌０﹒４７％，創業板指同跌０﹒４４％。

兩市成交全日８８８２億元（人民幣．下同），按日增加５﹒６％，陸股通今早淨流出超過

７１億元，午後儘管人民幣離岸匯價進一步走貶，惟股市走資情況有改善，陸股通全日淨流出

４０﹒７億元。

國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒８％，降幅比首

４月收窄１﹒８個百分點。５月份規模以上工業企業實現利潤總額６３５８﹒１億元，同比下降

１２﹒６％，降幅較４月收窄５﹒６個百分點，連續三個月收窄。



＊ＡＩ、半導體等科技股受挫＊



據《華爾街日報》引述知情人士報道，拜登政府考慮對中國實施ＡＩ晶片出口管制，最快可

能在下月初採取行動，未來將限制輝達和其他晶片商向中國等地客戶出口ＡＩ晶片。生成式ＡＩ

概念剛喘息一日再被按頭下跌，中科信息（深：３００６７８）走低１２％，浪潮信息

（深：０００９７７）、拓爾思（深：３００２２９）跌停，萬興科技（深：３００６２４）挫

８﹒７％，人民網（滬：６０３０００）、雲從科技（滬：６８８３２７）跌７﹒５％。

部分半導體股亦見下跌，龍芯中科（滬：６８８０４７）瀉１０﹒７％，安凱微

（滬：６８８６２０）跌１０﹒１％，復旦微電（滬：６８８３８５）走低５﹒７％，力合微

（滬：６８８５８９）跌５﹒５％，長光華芯（滬：６８８０４８）跌４﹒９％。



＊酷暑當炒能源股＊



內地華北低於預計明日再現高溫天氣，中國煤炭運銷協會發布倡議書，提到要確保煤礦安全

生產、嚴格履行電煤合同、做好電煤應急儲備等。煤炭股今日急拉漲，其中雲煤能源

（滬：６００７９２）、陝西黑貓（滬：６０１０１５）、鄭州煤電（滬：６００１２１）三股

漲停，安源煤業（滬：６００３９７）升７﹒５％，大有能源（滬：６００４０３）走高

４﹒５％，山煤國際（滬：６００５４６）升４﹒４％，兗礦能源（滬：６００１８８）升３％

。

燃氣股同樣走高，寧波能源（滬：６００９８２）漲停，瀚葉股份（滬：６００２２６）升

７﹒７％，京能熱力（深：００２８９３）升６﹒７％，杭州熱電（滬：６０５０１１）升

５﹒７％，恒盛能源（滬：６０５５８０）升５﹒２％，水發燃氣（滬：６０３３１８）升

４﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３８４０﹒８０ －０﹒１２

上證綜合指數 ３１８９﹒３８ ０﹒００ ３６０１﹒１８

上證Ａ股指數 ３３４３﹒２９ ０﹒００

深證成份指數 １０９２６﹒３２ －０﹒４７ ５２８１﹒４４

深圳創業板指數 ２１８２﹒１０ －０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２６７﹒４２ －０﹒０６ １﹒０４

深證Ｂ股指數 １１３０﹒２０ －０﹒２８ ０﹒４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

