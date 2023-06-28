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AH股新聞

28/06/2023 15:05

《深股通》深成指全日收跌０﹒４７％，報１０９２６﹒３２點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒４７％，報１０９２６﹒３２點

　　據《華爾街日報》引述知情人士報道，拜登政府考慮對中國實施ＡＩ晶片出口管制，最快可
能在下月初採取行動，未來將限制輝達和其他晶片商向中國等地客戶出口ＡＩ晶片。生成式ＡＩ
概念剛喘息一日再被按頭下跌，浪潮信息（深：０００９７７）跌停，萬興科技
（深：３００６２４）挫８﹒７％。
　　ＣｈａｔＧＰＴ概念股繼續回落，科大訊飛（深：００２２３０）跌４﹒３％，同花順
（深：３０００３３）跌３﹒３％，昆侖萬維（深：３００４１８）跌５﹒３％，神州泰岳
（深：３００００２）跌２﹒２％，軟通動力（深：３０１２３６）瀉６﹒９％，藍色光標
（深：３０００５８）跌２﹒８％，湯姆貓（深：３００４５９）跌４﹒３％，潤和軟件
（深：３００３３９）跌４﹒８％。
　　美國政府擬考慮限制向中國ＡＩ公司出租雲端服務，因部分中國企業利用這項服務，來規避
美方的先進晶片出口禁令。國資雲概念股大跌，川網傳媒（深：３００９８７）跌３﹒２％，甘
咨詢（深：０００７７９）跌１﹒６％，榮聯科技（深：００２６４２）跌２﹒７％，銅牛信息
（深：３００８９５）跌３﹒６％。（ｊｔ）

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