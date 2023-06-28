《經濟通通訊社２８日專訊》人手一杯手搖奶茶已經成為海外華裔年輕人的身份象徵，而內
地最為知名的連鎖茶飲品牌喜茶，即將衝出亞洲地區，在英國倫敦ＳＯＨＯ區開業，這是繼新加
坡之後喜茶出海的第二站。據報喜茶於倫敦首店就開設在當地唐人街附近。
喜茶於今年３月宣布開放包括英國、美國、加拿大等國家在內的海外事業合夥人申請，未來
可能打入其他發達國家市場。（ｅｙ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
28/06/2023 15:18
《中國要聞》喜茶衝出亞洲，將在英國倫敦開設首店
《經濟通通訊社２８日專訊》人手一杯手搖奶茶已經成為海外華裔年輕人的身份象徵，而內
地最為知名的連鎖茶飲品牌喜茶，即將衝出亞洲地區，在英國倫敦ＳＯＨＯ區開業，這是繼新加
坡之後喜茶出海的第二站。據報喜茶於倫敦首店就開設在當地唐人街附近。
喜茶於今年３月宣布開放包括英國、美國、加拿大等國家在內的海外事業合夥人申請，未來
可能打入其他發達國家市場。（ｅｙ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
上一篇新聞︰28/06/2023 15:28 《神州券商》投資者保護基金徵詢券商對退市公司掛牌轉讓制度建議
28/06/2023 15:44 《中國房產》合肥寶能城司法拍賣流拍，集團被執行額增至３８６億
28/06/2023 15:43 《打擊貪腐》干預市場經濟，廣東人大常委會原副主任李春生被雙開
28/06/2023 15:36 《中國要聞》全國人大常委會設代表工作委員會，職責包括審查資格
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰