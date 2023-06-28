《經濟通通訊社２８日專訊》人手一杯手搖奶茶已經成為海外華裔年輕人的身份象徵，而內

地最為知名的連鎖茶飲品牌喜茶，即將衝出亞洲地區，在英國倫敦ＳＯＨＯ區開業，這是繼新加

坡之後喜茶出海的第二站。據報喜茶於倫敦首店就開設在當地唐人街附近。

喜茶於今年３月宣布開放包括英國、美國、加拿大等國家在內的海外事業合夥人申請，未來

可能打入其他發達國家市場。（ｅｙ）

