《經濟通通訊社２８日專訊》國家主席習近平昨日（２７日）下午在人民大會堂會見到訪中

國的新西蘭總理希普金斯時指出，中國強調自立自強，絕不是閉關鎖國，而是更好聯通國內市場

和國際市場。只有開放的中國才會成為現代化的中國，而發展是中國共產黨執政興國的第一要務

。中國將繼續大力推進高水平對外開放，更好依法保護外商投資權益。

習近平表示，當前中國的中心任務是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，實現高質

量發展是首要任務，全體中國人民共同富裕是本質要求，為世界和平與發展作出更大貢獻是重要

目標，「這是一條前無古人的道路，但是我們會持續探索，勇往直前」，中國這麼大、人口這麼

多，只能把國家和民族發展放在自己力量的基點上。



＊推進中新自貿協定升級版，保持溝通助太平洋島國發展＊



習近平又指，中新關係長期「領跑」中國同發達國家關係，雙方要繼續發揚爭先精神，不斷

鞏固和深化中新全面戰略夥伴關係。要繼續視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅，鞏固

好中新關係發展基礎。要相互尊重、平等相待、開放包容、和而不同，實施好中新自由貿易協定

升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》，推進貿易和投資自由化便利化，為對方企業在本國投

資經營提供更好營商環境。要加強教育、文化、旅遊、地方、民間等領域交流合作，培養更多新

時代的「路易．艾黎」，讓中新友誼之樹更加枝繁葉茂。要共同倡導真正的多邊主義和自由貿易

體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。雙方還可以保持溝通，共同幫助太平洋島國發展。中國

一直把新西蘭當作朋友和夥伴，願同新方共同努力，開啟兩國關係新的５０年，推動中新全面戰

略夥伴關係行穩致遠。

希普金斯表示，去年新中共同慶祝了建交５０周年，這是兩國關係中的重要里程碑。新方高

度重視發展對華關係，此次率龐大經貿代表團訪華，就是希望探尋更多合作機遇，推動新中關係

達到新水平。新方願同中方加強人員交往，持續擴大深化兩國經貿、教育、科技、人文等領域合

作，共同實施好兩國自貿協定升級版。新方認為，分歧不應定義雙邊關係，重要的是坦誠交流、

相互尊重、和而不同。新方願同中方就幫助島國發展問題保持溝通。（ｓｌ）

