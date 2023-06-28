《經濟通通訊社２８日專訊》官媒《中新網》報道，中國多地近期調整放鬆限制性購房政策

。以限購、限貸、限售、限價為代表的行政性、限制性購房政策一度被視為各地樓市調控工具箱

中的「殺手鑭」，但隨著中國房地產市場進入新階段，業內普遍認為，中國房地產市場難再現過

去的狂飆式發展。



＊下半年或更多二三四線城市放開限制性政策＊



報道指，當下多地樓市調整壓力加大，面臨市場信心恢復緩慢、交易活躍度走低等情況，限

制性購房政策在因城施策時，適配度已有所下降。報道引述中指研究院市場研究總監陳文靜指出

，當前，樓市企穩仍受到多個因素的影響和制約：一是宏觀經濟面臨著較大壓力，居民收入預期

尚未出現明顯好轉。二是新房、二手房價格未回歸上升通道，購房者對房價仍有下跌預期。三是

購房者對期房爛尾的擔心仍在、當前個別房企償債壓力較大，也對市場預期形成擾動。陳文靜認

為，下半年或有更多城市逐步放開限制性政策，力促市場企穩恢復，特別是普通二線和三四線城

市。

克而瑞研究中心亦認為，地方房地產調控政策或持續放鬆，一線城市以及杭州、成都等強二

線城市有望進一步解綁交易限制，以支持剛性和改善性購房需求；三四線城市或全面放開購房行

政限制，加碼房票、購房補貼、契稅減免等財稅支持政策。除個別強三線外，該機構認為， 其

餘城市可考慮全面放開限購，限貸等限制性政策。



＊今年已有逾百地出台房地產調控政策逾３００次＊



據中指研究院統計，今年以來已有百多個地方出台房地產調控政策逾３００次，其中濟南、

長沙、廈門等近２０個城市放鬆限購政策，部分熱點二線城市如杭州已多次出台政策優化限購措

施。

據諸葛數據研究中心不完全統計，截至今年６月中旬，鄭州、青島、蘇州、金華、南京、常

州、東莞、西安等超２０城放鬆限售政策，取消限售的城市有哈爾濱、常州、廊坊、衢州、福清

等少數幾個城市，大多是三四線城市。

據克而瑞研究中心統計，上半年，多地鬆動限制性購房政策。其中，廣州、長沙等１４城放

鬆限購；湖南省及青島、合肥等十餘城市放鬆限貸；深圳、貴陽等７城市放鬆限價；鄭州、廈門

等城市放鬆限售。（ｓｌ）

