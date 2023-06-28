《經濟通通訊社２８日專訊》作為生豬養殖大省和外調大省河南近日發布生豬屠宰行業發展

規劃徵求意見稿，目標到２０２５年底，全省生豬屠宰企業數量控制在１００家左右，設計年生

豬屠宰產能控制在６０００萬頭左右，實際生豬屠宰量達到３０００萬頭以上。到２０２７年底

，全省生豬屠宰量８０％以上來自全國生豬屠宰標準化示範廠。生豬養殖、屠宰、加工、配送、

銷售一體化發展水平逐步提高。生豬屠宰產品精細分割、副產品精深加工、廢棄物資源化利用水

平明顯提高。屠宰養殖產能匹配度、屠宰行業集中度和市場競爭力進一步提高。

河南常年生豬飼養量約佔全國的十分之一，是全國重要生豬生產加工供應基地。河南省農業

農村廳近日發布通知稱，在第一次徵求意見的基礎上修改形成了《河南省生豬屠宰行業發展規劃

（２０２３－２０２７年）》（第二次徵求意見稿）。今次意見稿明確了工作目標、屠宰企業設

置、政策措施等事項。其中在產能布局上，各省轄市生豬屠宰養殖產能匹配度高於１﹒２或者生

豬屠宰產能利用率低於５０％的，原則上不得再新增生豬屠宰產能。堅持新增的，要先行按照新

增產能不高於淘汰低端落後僵屍產能的規模標準優先在本省轄市範圍內置換，不足部分可在全省

範圍內置換。

此外，以城市為主的市轄區（生產地址在省轄市級及以上食品╱肉類食品工業園區的除外）

，不再新增生豬屠宰產能；近三年年均生豬出欄量低於３０萬頭的，近三年年均生豬屠宰產能利

用率低於５０％的，屠宰監管機構、編制、人員、經費等不能滿足日常監管工作需要的，亦不再

新增生豬屠宰產能。（ｓｌ）

