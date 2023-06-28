《經濟通通訊社２８日專訊》住建部部長倪虹２６日會見中國銀行黨委書記、董事長葛海蛟

期間曾提到，要探索建立房屋養老金制度，引起外界關注。據內媒解說，「房屋養老金」並非一

般認知上的「養老金」，其專業名稱是「物業專項維修資金」。去年官方已多次提出要研究建立

房屋養老金制度，以更好地解決現有住宅專項維修資金不能滿足房屋老化「應修盡修」的問題；

今年以來，建立房屋養老金制度再被多次提及，同時，部分城市已探索開展房屋養老金制度試點

相關工作。

據內媒《澎湃新聞》，江蘇南京已開始探索開展房屋養老金制度試點。根據江蘇住建廳網站

，今年５月，住建部派巡視員到南京調研探索開展房屋養老金制度試點相關工作並召開座談會，

聽取江蘇省和南京市關於探索建立房屋養老金制度有關情況，與會人員圍繞建立房屋養老金制度

的必要性、可行性，以及住宅專項維修資金管理使用過程中存在的問題和有關建議進行了交流。

報道引述中指研究院認為，近日住建部再次強調「探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全

生命周期安全保障」，或表明房屋養老金制度建設及試點或將加速推行，有利於更好地解決老舊

小區改造的資金問題，提高居民的居住品質和生活環境。諸葛數據研究中心高級分析師陳霄則提

到，近日住建部與中國銀行的交流，也傳遞出可能會由政銀合作的方式探索房屋養老金的推進實

施。（ｓｌ）

