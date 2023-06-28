《經濟通通訊社２８日專訊》北京市人民政府辦公廳印發《北京市機器人產業創新發展行動

方案（２０２３－２０２５年）》，提出要著眼世界前沿技術和未來戰略需求，加緊布局人形機

器人，提升醫療健康、協作、特種、物流四類機器人技術水平和市場競爭力，培育壯大市場主體

，支持頭部企業做大做強。目標到２０２５年，本市機器人產業創新能力大幅提升，培育１００

種高技術高附加值機器人產品、１００種具有全國推廣價值的應用場景，萬人機器人擁有量達到

世界領先水平，形成創新要素集聚、創新創業活躍的發展生態。全市機器人核心產業收入達到

３００億元人民幣以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。



＊集中突破通用原型機和通用ＡＩ大模型等關鍵技術＊



方案提出，對標國際領先人形機器人產品，支持企業和高校院所開展人形機器人整機產品、

關鍵零部件攻關和工程化，加快建設北京市人形機器人產業創新中心，爭創國家製造業創新中心

。以人形機器人小批量生產和應用為目標，打造通用智能底層軟件及接口、通用硬件開發配套設

施等基礎條件，集中突破人形機器人通用原型機和通用人工智能大模型等關鍵技術，大力推動開

源控制系統、開源芯片、開源仿真軟件等研製和應用。以３Ｃ電子製造、新能源汽車生產、安防

應急等典型場景應用示範為牽引，通過「揭榜掛帥」等方式支持產業鏈上下游企業聯合開展產品

攻關和產線建設，加速全產業鏈自主化進程。



＊鼓勵有實力企業面向全國開展機器人融資租賃業務＊



方案並提出，引進１－２家國際一流的機器人整機企業，帶動產業鏈上下游企業集聚發展，

打造規模化產業集群。面向特種機器人、關鍵零部件等領域，支持和推動一批專注細分領域、具

有高成長預期的創新企業做優做強，培育一批具有全球影響力的專精特新「小巨人」和獨角獸企

業。鼓勵有實力的企業拓展業務模式，面向全國市場開展機器人融資租賃業務。推動企業拓展維

修保養、二手交易與再製造等機器人後市場服務，鼓勵企業提供機器人信息服務、遠程運行維護

等衍生服務，培育機器人產業新模式、新業態。（ｓｌ）

