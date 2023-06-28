《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利
潤總額２６６８８﹒９億元（人民幣．下同），同比下降１８﹒８％，降幅比首４月收窄１﹒８
個百分點。５月份，規模以上工業企業實現利潤總額６３５８﹒１億元，同比下降１２﹒６％，
降幅較４月收窄５﹒６個百分點。
１－５月份，規模以上工業企業實現營業收入５１﹒３９萬億元，同比增長０﹒１％；５月
末，規模以上工業企業資產總計１５９﹒２４萬億元，同比增長６﹒８％；負債合計９１﹒４１
萬億元，增長７﹒２％；所有者權益合計６７﹒８３萬億元，增長６﹒２％；資產負債率為
５７﹒４％，同比上升０﹒２個百分點。
＊首５月私營企業利潤總額下降２１﹒３％，降幅略收窄＊
首５月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額９６２５﹒１億元，同比下降
１７﹒７％；股份制企業實現利潤總額１９５７８﹒１億元，下降２０﹒４％；外商及港澳台商
投資企業實現利潤總額６２６７﹒５億元，下降１３﹒６％；私營企業實現利潤總額
６８３７﹒８億元，下降２１﹒３％，降幅略收窄。
首５月，採礦礦業實現利潤總額５９１９﹒３億元，同比下降１６﹒２％；製造業實現利潤
總額１８２９６﹒８億元，下降２３﹒７％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
２４７２﹒８億元，增長３４﹒８％。
＊黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈轉虧＊
１－５月份，在４１個工業大類行業中，１４個行業利潤總額同比增長，１個行業持平，
２４個行業下降，２個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總
額同比增長４５﹒９％，電氣機械和器材製造業增長２９﹒２％，汽車製造業增長２４﹒３％，
通用設備製造業增長２３﹒４％，專用設備製造業下降０﹒１％，石油和天然氣開採業下降
９﹒９％，煤炭開採和洗選業下降１８﹒７％，非金屬礦物製品業下降２５﹒９％，紡織業下降
２７﹒８％，農副食品加工業下降３９﹒５％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降
４９﹒２％，化學原料和化學製品製造業下降５２﹒４％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降
５３﹒０％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降９２﹒８％，黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈利
轉為虧損。（ｄｗ）
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