《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利

潤總額２６６８８﹒９億元（人民幣．下同），同比下降１８﹒８％，降幅比首４月收窄１﹒８

個百分點。５月份，規模以上工業企業實現利潤總額６３５８﹒１億元，同比下降１２﹒６％，

降幅較４月收窄５﹒６個百分點。

１－５月份，規模以上工業企業實現營業收入５１﹒３９萬億元，同比增長０﹒１％；５月

末，規模以上工業企業資產總計１５９﹒２４萬億元，同比增長６﹒８％；負債合計９１﹒４１

萬億元，增長７﹒２％；所有者權益合計６７﹒８３萬億元，增長６﹒２％；資產負債率為

５７﹒４％，同比上升０﹒２個百分點。



＊首５月私營企業利潤總額下降２１﹒３％，降幅略收窄＊



首５月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額９６２５﹒１億元，同比下降

１７﹒７％；股份制企業實現利潤總額１９５７８﹒１億元，下降２０﹒４％；外商及港澳台商

投資企業實現利潤總額６２６７﹒５億元，下降１３﹒６％；私營企業實現利潤總額

６８３７﹒８億元，下降２１﹒３％，降幅略收窄。

首５月，採礦礦業實現利潤總額５９１９﹒３億元，同比下降１６﹒２％；製造業實現利潤

總額１８２９６﹒８億元，下降２３﹒７％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

２４７２﹒８億元，增長３４﹒８％。



＊黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈轉虧＊



１－５月份，在４１個工業大類行業中，１４個行業利潤總額同比增長，１個行業持平，

２４個行業下降，２個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總

額同比增長４５﹒９％，電氣機械和器材製造業增長２９﹒２％，汽車製造業增長２４﹒３％，

通用設備製造業增長２３﹒４％，專用設備製造業下降０﹒１％，石油和天然氣開採業下降

９﹒９％，煤炭開採和洗選業下降１８﹒７％，非金屬礦物製品業下降２５﹒９％，紡織業下降

２７﹒８％，農副食品加工業下降３９﹒５％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降

４９﹒２％，化學原料和化學製品製造業下降５２﹒４％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降

５３﹒０％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降９２﹒８％，黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈利

轉為虧損。（ｄｗ）

