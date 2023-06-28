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AH股新聞

28/06/2023 10:08

【數據解讀】５月中國規上工業利潤降１２﹒６％，連續三個月收窄

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利
潤總額２６６８８﹒９億元（人民幣．下同），同比下降１８﹒８％，降幅比首４月收窄１﹒８
個百分點。５月份規模以上工業企業實現利潤總額６３５８﹒１億元，同比下降１２﹒６％，降
幅較４月收窄５﹒６個百分點，連續三個月收窄。
　　國家統計局工業司統計師孫曉解讀指，５月份，隨著工業生產繼續恢復，工業企業利潤降幅
持續收窄，企業利潤呈現穩步恢復態勢。其中，製造業隨著促進其發展的各項政策措施逐步顯效
，利潤明顯改善。
　　不過孫曉又表示，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，
工業企業效益恢復的基礎仍不牢固，下階段須著力擴大有效需求，提高產銷銜接水平，增強發展
動能。
　
＊汽車製造業利潤增１﹒０２倍＊
　
　　統計局指出，裝備製造業利潤保持較快增長，工業企業利潤行業結構持續改善。５月份，裝
備製造業利潤同比增長１５﹒２％，連續兩個月保持兩位數增長，拉動規上工業利潤增長４﹒６
個百分點，是貢獻最大的行業板塊。裝備製造業利潤佔規上工業的比重為３９﹒６％，較４月份
上升５﹒３個百分點，連續三個月上升，工業企業利潤行業結構改善態勢明顯。
　　分行業看，受汽車銷售較快增長、新能源汽車產銷兩旺、投資收益增加等因素共同作用，汽
車製造業利潤增長１﹒０２倍；電氣機械行業受光伏設備、鋰離子電池等新能源產品帶動，利潤
增長２７﹒３％。
　
＊消費品製造業利潤降幅大幅收窄＊
　
　　統計局指，消費品製造業利潤降幅收窄，助推工業企業利潤改善。５月份，消費品製造業利
潤降幅較４月份大幅收窄１７﹒１個百分點，其中，皮革製鞋、紡織服裝行業利潤同比分別增長
１﹒０５倍、４７﹒０％，盈利改善明顯；酒飲料精製茶、食品製造行業利潤分別增長
１０﹒３％、８﹒４％，增速分別加快８﹒４、２﹒９個百分點；醫藥製造業利潤降幅收窄
２２﹒０個百分點。
　　電氣水行業利潤保持快速增長。５月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比增長
３５﹒９％，繼續保持快速增長。分行業看，隨著迎峰度夏電力保供推進，發電量持續增長，電
力行業利潤增長４０﹒７％；燃氣生產和供應業、水的生產和供應業利潤分別增長１８﹒８％、
２８﹒９％。（ｄｗ）

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