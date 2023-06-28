《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２７日）「滬股通」額度

餘額５１０﹒５３億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入９﹒４７億元，佔每日額度

１﹒８２％，「深股通」額度餘額５３５﹒３６億元，賣盤超買盤，流走１５﹒３６億元，佔每

日額度２﹒９５％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ３０６﹒４１ ８８４﹒３３ －５７７﹒９２

中國船舶 （６００１５０） ２２５﹒２９ ６９９﹒３１ －４７４﹒０２

中國中免 （６０１８８８） ２３５﹒６７ ５５５﹒４２ －３１９﹒７５

工業富聯 （６０１１３８） ３８１﹒９６ ３３４﹒９７ ４６﹒９９

山西汾酒 （６００８０９） ３１４﹒１０ ３１０﹒１９ ３﹒９１

隆基綠能 （６０１０１２） １９３﹒１０ ３７０﹒３９ －１７７﹒２９

紫金礦業 （６０１８９９） １４７﹒７０ ３９６﹒５１ －２４８﹒８１

中國石油 （６０１８５７） １８４﹒２３ ３２０﹒９７ －１３６﹒７４

恒生電子 （６００５７０） １４１﹒８２ ３５８﹒３５ －２１６﹒５３

中國平安 （６０１３１８） ２６９﹒８５ ２２９﹒３２ ４０﹒５３

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ３４１﹒１７ ９１７﹒４４ －５７６﹒２７

美的集團 （０００３３３） １０１０﹒４８ ２３１﹒４２ ７７９﹒０６

中興通訊 （００００６３） ３２６﹒７２ ８２９﹒４１ －５０２﹒６９

五糧液 （０００８５８） ２１８﹒０５ ８１７﹒４７ －５９９﹒４２

立訊精密 （００２４７５） ３６４﹒１８ ６７０﹒８１ －３０６﹒６３

浪潮信息 （０００９７７） ３５６﹒２８ ５６７﹒２４ －２１０﹒９６

中際旭創 （３００３０８） ４６０﹒１４ ４１８﹒６１ ４１﹒５３

科大訊飛 （００２２３０） ３５０﹒１１ ５２４﹒７６ －１７４﹒６５

比亞迪 （００２５９４） ４０５﹒７１ ３９９﹒６５ ６﹒０６

格力電器 （０００６５１） ２０５﹒２０ ４４６﹒１８ －２４０﹒９８

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（以上數字取小數點後兩個位）

