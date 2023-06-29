《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》２０２３世界人工智能大會將於下周四至

周六（７月６日－８日）在上海舉辦。活動主辦方東浩蘭生會展集團董事長陳小宏今日在上海市

政府新聞發布會上表示，本屆大會上展示的產品，除了華為盤古、阿里通義、訊飛星火、百度文

心、復旦ｍｏｓｓ等通用大模型外，在垂直行業的大模型應用也紛紛亮相，具體包括：對話模型

商湯商量、雲知聲山海；音樂模型騰訊Ｘ ｍｕｓｉｃ等。現場有逾３０款大模型亮相，充分展

示大模型對行業的顛覆性影響。

智能機器人方面，今年展出的有達闥搭載大模型對話能力的雙足機器人、特斯拉人形機器人

擎天柱、上理工小貝４﹒０等智能機器人；還有擴博風機葉片巡檢機器人、網易伏羲具身智能工

程機器人、青島慧拓載山ＣＡＲＭＯ智能礦山運載機器人；微創的手術機器人；美團無人機Ｖ４

、宇樹四足機器人、科大訊飛機器狗、雲深處絕影Ｌｉｔｅ３四足機器人等，現場共二十餘款機

器人共同亮相，多款為首發首秀。

此外，智慧駕駛領域也將展出仙途自動駕駛平台Ａｕｔｏｗｉｓｅ Ｒｏｂｏａｒｄ－Ｘ、

縱目行泊一體控制器Ａｍｐｈｉｍａｎ，西井科技將首秀Ｑ－Ｔｒｕｃｋ全球首款智能換電無人

駕駛商用車；智己汽車將展示旗下「新世界駕控旗艦」智己Ｌ７及「智能純電中大型豪華ＳＵＶ

」智己ＬＳ７。

