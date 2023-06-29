《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市浦東新區副區長吳強今日在上海市
政府新聞發布會上表示，截至２０２２年底，浦東全區人工智能重點企業超６００家，人工智能
相關產業規模超１２００億元人民幣。浦東人工智能產業正呈現集聚和引領發展態勢。
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29/06/2023 13:59
《駐滬專電》上海浦東人工智能相關產業規模超１２００億元人幣
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市浦東新區副區長吳強今日在上海市
政府新聞發布會上表示，截至２０２２年底，浦東全區人工智能重點企業超６００家，人工智能
相關產業規模超１２００億元人民幣。浦東人工智能產業正呈現集聚和引領發展態勢。
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