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AH股新聞

29/06/2023 16:26

《新股上市》安永下調本港全年新股集資額至１５００億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》安永審計服務合夥人賴耘峯表示，上半年本港預計共有２９隻
新股首發上市，集資額約１７８億元，按年分別上升４５％及０﹒６％，以集資額計全球排名第
六位。安永將全年香港ＩＰＯ集資額預測從去年底訂立的２０００億元，下調至１５００億元。
　　港交所（００３８８）將於１０月推新股結算平台ＦＩＮＩ，將新股定價與股份開始交易之
間的時間由５個營業日縮短至兩個營業日。他表示，１０月推出新股結算平台ＦＩＮＩ，令上市
過程簡化和優化，對於市場有很大的影響，可儘早釋放資金，資金效率更加高，可令更多投資者
在ＩＰＯ的體驗更加正面。
　　另外，港交所３月底正式接受未達現有上市要求的特專科技公司循上市規則第１８Ｃ章申請
上市，他指出，不少公司向港交所查詢１８Ｃ申請，內地有２至３間企業提及準備申請，他補充
，如下半年有４至５間企業趕及窗口都很好，預期下年會多一些企業申請。
　　至於首５個月香港ＩＰＯ集資排名第５，三甲不入及落後排名第四的印尼。賴耘峯指出，印
尼上半年有大型礦的公司上市，也有３至４間計劃下半年上市，集資金額不小，美國、東南亞在
下半年ＩＰＯ市場表現強勁，具有競爭力，香港ＩＰＯ維持高位是不容易、有挑戰性。
　　安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝表示，香港有很多官員走訪外地務求引
資，例如東盟ＩＣＡ，他認為其實是一個很大的市場，而１８Ｃ申請都是一個誘因可吸引大型企
業來港上市。（ｋｋ）

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