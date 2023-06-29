《環富通基金頻道２９日專訊》普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立指，中國出口在

２０２０至２０２２年間表現強勁，但由於外部需求轉弱，相關領域今年亦有明顯放緩。經濟反

彈力度雖不如預期，但以消費及私人投資驅動的溫和復甦將會持續。目前市場期待政策層面的利

好，而普徠仕的基本假設是經濟政策將以「穩定增長」為導向，而非透過進一步提升槓桿率而推

出大規模的刺激措施。隨著中國經濟溫和復甦，經濟亦將轉型，驅動增長的動力正經歷三大轉變

，有望為投資者帶來更多結構性機會。



＊以科技創新產業升級為主導，由本土消費拉動經濟＊



中國經濟的增長動能正在經歷三大重大改變。第一是由基建和房地產為主的固定資產投資轉

變為以科技、創新、產業升級為主導。受益於工程師紅利和產業鏈優勢，中國企業在汽車、新能

源、自動化、生物醫藥等領域取得重大突破。雖然目前中國企業開闢式創新的情況仍較罕見，但

在規模化、商業化，以及快速迭代等方面，中國企業通常具備無可比擬的優勢。

第二是由出口拉動轉為本土消費。在這個趨勢下，中國的本土品牌正在各領域快速崛起。與

國際同業相比，中國本土品牌在快速回應消費者需求和利用網媒方面上更具優勢。中國的年輕一

代消費者對本土品牌的接受程度亦相對較高。另外，在購物中心、酒店、家居等多個行業，行業

整合為領先企業帶來持續增長的機會。



＊推進金融去槓桿和供給側改革，實現可持續發展＊



第三個轉變是金融去槓桿和供給側改革，這可以體現在房地產和傳統基建行業的變化上，這

也意味著相關領域難以在中長期成為核心增長動力。同時，在減少無效投資和「雙碳」目標（即

中國計劃於２０６０年達到「碳中和」，並於２０３０年前「碳達峰」）的驅動下，很多傳統行

業（如鋼鐵、水泥、電解鋁等）供需平衡得到明顯優化，企業現金流大幅改善。去槓桿化和供給

側改革不可避免將造成市場的短期波動，但也有望實現更可持續的發展，並結構性提升資本回報

。



＊目前中國股市估值吸引，應布局未來行業領導者＊



每輪市場周期轉變都帶動市場領導者出現變化。在市場環境快速變化時，投資者不應局限於

指數重磅股，而應更深入發掘未來的潜在領導者。經濟增長放緩時，行業競爭格局往往有所改善

，企業成本結構亦有望得到優化，兩者均有助提升企業未來回報潜力，加上目前中國市場估值吸

引，皆為投資者提供布局未來的良機。（ｗａ）

