《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平向「鼓嶺緣」中美民間友好論壇致賀信
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國家主席習近平２８日向「鼓嶺緣」中美民間友好論壇致賀信。習近平指，希望大家把鼓嶺故事
和鼓嶺情緣傳承下去、發揚光大，讓中美人民友誼像鼓嶺上的千年柳杉一樣，茁壯成長，生生不
息。
５月工業企業利潤延續恢復態勢
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國家統計局２８日公布，今年前５個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額２﹒６７萬億元（
人民幣．下同），同比下降１８﹒８％，降幅比１至４月收窄１﹒８個百分點。其中，５月全國
規上工業企業利潤同比下降１２﹒６％，連續三個月收窄。
新股保持常態化發行
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６月２８日，萊斯信息登陸科創板，美碩科技和溯聯股份登陸創業板；２９日，時創能源、青矩
技術分別登陸科創板、北交所；３０日，東方碳素將在北交所上市??今年上半年，Ａ股ＩＰＯ
融資家數將達１７０家，募資額２０４１﹒６０億元。
《上海證券報》
５月工業企業利潤穩步恢復
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最新出爐的數據顯示，５月規模以上工業企業利潤降幅持續收窄，企業利潤呈現穩步恢復態勢。
專家分析，在穩增長政策作用下，工業企業經營狀況有望繼續改善，單月利潤增速將在四季度轉
正。
港股ＩＰＯ迎重大改革
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港股目前新股發行實行「Ｔ＋５」制度，即發行人完成ＩＰＯ定價後，須等待５個交易日才能上
市交易。新的招股結算平台ＦＩＮＩ推出後，新股完成定價後兩天（Ｔ＋２）就可以上市交易，
即ＩＰＯ結算周期縮短了３個交易日。
超預期的債券牛市
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與開年市場猜測相悖，今年上半年債券市場走出一波不小的牛市行情。截至６月２８日，中證全
債指數報２３１﹒６８，年初至今指數漲幅為２﹒７８％。展望下半年，多位市場分析人士認為
，機構或有止盈趨勢，三季度市場將偏防禦傾向。
《證券時報》
習近平向「鼓嶺緣」中美民間友好論壇致賀信
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國家主席習近平２８日向「鼓嶺緣」中美民間友好論壇致賀信。習近平指，希望大家把鼓嶺故事
和鼓嶺情緣傳承下去、發揚光大，讓中美人民友誼像鼓嶺上的千年柳杉一樣，茁壯成長，生生不
息。
光谷走穩科技自立自強之路
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從一根光纖起步，到如今在光電子信息產業「獨樹一幟」。承載武漢光電子信息產業集群核心重
擔的東湖新技術開發區，以在光電子產業內的多個「第一」，書寫了中國產業集群發展的傳奇，
該區也因此成為蜚聲中外的「中國光谷」。
為綠色發展和鄉村振興貢獻「期貨方案」
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中證監期貨部副主任焦增軍２８日在「２０２３綠色金融服務實體，期貨助力鄉村振興大會」上
表示，中國期貨市場不斷深化和創新服務實體經濟和鄉村振興的方式，服務實體企業降本增效，
為綠色發展提供了「期貨方案」。（ｌｃ）
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