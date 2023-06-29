《鍾之日記》６月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲主席鮑威爾暗示不排除接下來連續兩次加息，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）周三

（２９日）穿７﹒２５，創去年１１月１０日以來近８個月新低。美「息魔」敲門，加上中國即

將公布６月ＰＭＩ數據，地產、白酒等權重股走低，惟機器人、５Ｇ等概念走高抗跌，滬綜指午

後一度倒升並逼近三千二，但最終還是下跌收場，滬指全日收低０﹒２２％，報３１８２﹒３８

點，深成指跌０﹒１％，創業板指軟０﹒０９％。

美國加息預期及重磅數據出爐前抽走Ａ股流動性，即使人行連日大額淨投放，兩市全日成交

仍只有８６５０億元人民幣，按日減少２﹒６％，外資循陸股通淨流出超過７６億元人民幣，連

續三日淨流出。



＊港股盤中曾挫逾３２０點＊



恒指今日窄幅高開，不久後由升轉跌，氣候走勢更急轉直下，早段跌幅曾擴至逾２７０點。

多隻科技股如京東（０９６１８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）及百度受挫，碧服（０６０９８）

、藥明生物（０２２６９）等藍籌股亦不能倖免，拖累恒指半日跌３０１點，報１８８７０。午

後跌勢持續，內房股、內需股及半導體股均未能回升，臨近收市恒指跌幅已擴大至逾３２０點，

低見１８８３７，在期指結算日高開低收。

恒指全日收報１８９３４，跌２３７點或１﹒２４％，主板成交８２１﹒７６億元。



＊菜鳥來攪局，殺入快遞紅海＊



阿里集團（０９９８８）終於殺入速遞界，和其合作多年的物流商作正面競爭。阿里旗下菜

鳥集團過往為天貓超市提供配送業務，現將推出自營快遞業務「菜鳥速遞」，升級至全國速遞網

絡，主打半日達、當次日達和送貨上門等速遞服務。就在「菜鳥速遞」宣布推出當日，內地多家

知名企業如認養一頭牛、青島啤酒（００１６８）（滬：６００６００）、添可、歐珀萊、盒馬

和銀泰百貨等客戶均與菜鳥速遞簽約。

阿里要搶速遞生意，外界認為勝算不低，阿里本就家大業大，而且掌握著珍貴的流量入口，

利用旗下淘寶和天貓的平台和店家資源，相信能給菜鳥速遞搶到不少的市佔率。不過值得留意的

是，中國網購行業已經發展得非常成熟，加上經濟放緩，線上零售面臨增長失速的風險，而快遞

行業更是一片紅海，殘酷的存量博弈下必有輸家。

阿里股價跌２﹒６％，報８２﹒２元；京東集團（０９６１８）跌３﹒７％，旗下京東物流

（０２６１８）跌４﹒９％。

另外，中國物流與採購聯合會數據顯示，１－５月，全國社會物流總額１２９﹒９萬億元人

民幣，同比增長４﹒５％，比１－４月份小幅提高０﹒１個百分點。５月份增長４﹒８％，環比

回落１﹒５個百分點。





＊中興或出全球首款ＧＰＴ無線ＡＲ眼鏡，ＡＨ股創三年高＊



外電報道指，中興通訊（００７６３）（深：００００６３）ＡＨ股連日大升，是因為該公

司發布全球首款ＧＰＴ無線ＡＲ眼鏡ｎｕｂｉａ Ｎｅｏ Ａｉｒ。根據中興通訊公司公眾號，

該款眼鏡引進了與ＧＰＴ同類ＡＩＧＣ算法，用戶透過產品所搭載的融合了多個ＡＩ大模型能力

的ＧＰＴ模型可實現即時問答等功能。

富瑞發研究報告指出，中興通訊今年至今的強勁表現，部分是由本地投資者對人工智能的興

奮所驅動。公司此前暗示將在今年第四季推出人工智能服務產品，而該公司已經從電信公司的最

大伺服器供應商中獲益。

中興Ｈ股全日飆７﹒５％，報３１﹒４元，創逾三年新高；Ａ股亦升６﹒１％，報

４５﹒１８元人民幣，創近三年新高。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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