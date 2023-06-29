《經濟通通訊社２９日專訊》近期，多隻主動權益類基金密集宣告成立。據《上海證券報》

統計，６月２０日以來，逾３０隻新基金發布基金合同生效公告，其中多隻主動權益類基金發行

規模超過１０億元（人民幣．下同）。

具體來看，６月２７日，中信保誠基金發布公告稱，中信保誠遠見成長混合正式成立，基金

合同生效日為６月２６日，發行規模為２３﹒７８億元。同日，銀華中證國新央企科技引領

ＥＴＦ也發布類似的公告，該基金發行規模為１５﹒８７億元。此外，南方中證國新央企科技引

領ＥＴＦ、易方達中證國新央企科技引領ＥＴＦ此前陸續成立，發行規模分別為２０億元、

１２﹒３２億元。

與此同時，超百億資金借助ＥＴＦ入市，並呈現越跌越買的特征。數據顯示，６月２６日，

Ａ股三大股指低開低走，跌幅均超１％，而當日股票型ＥＴＦ淨申購額超１２０億元。６月２７

日，市場強勢反彈，當日股票型ＥＴＦ淨申購額也超過１５億元。

在機構人士看來，當前Ａ股估值處於歷史低位，對下半年可以有更多期待。匯豐晉信基金投

資總監陸彬表示，對下半年及中長期的國內經濟發展仍然持較為樂觀。Ａ股股價已在相當程度上

反映了市場的悲觀預期，當前不必太悲觀，對Ａ股市場下半年表現可以有更多期待。

諾德基金研究總監羅世鋒表示，後續看好新能源汽車產業鏈、自動駕駛、人工智能和清潔能

源等符合智能化、綠色化轉型方向的相關產業，以及消費醫療、食品飲料、家電、家居等大消費

行業。（ｌｃ）

