《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》國家金融監督管理總局官網２８日披露，

上海農商銀行（滬：６０１８２５）因１９項違法違規事實，被上海銀保監局處罰款共計

１１６０萬元人民幣。

具體來看，該行的違法違規行為包括：同業投資資金投向合規性審查不審慎；委托貸款資金

違規用於禁止性領域；未按規定監督委托貸款資金用途；貸款分類不準確；與貸款同比例的項目

資本金到位前發放貸款；向資本金比例不到位的房地產項目發放貸款；併購貸款項目的財務槓桿

率不合理；併購貸款未嚴格落實房住不炒的監管要求；存貸掛勾；未經任職資格許可實際履行高

級管理人員職責；個人消費貸款用於非消費領域；逆程序轉讓不良資產；房地產貸款貸前調查不

盡職；個人消費貸款違規流入資本市場；流動性風險管理不審慎；轉嫁成本；提供虛假的的統計

報表；並表管理不審慎；違規提供政府性融資。

對此，上海農商銀行方面回應稱，本行高度重視處罰問題並已認真整改，依規對相關責任人

開展問責。同時，本行通過健全制度體系、優化管理流程、強化系統管控等措施，全面提升內控

建設和風險管理水平。上海農商銀行強調，處罰對業務開展及持續經營無重大不利影響，將持續

加強內控合規管理，推動風險經營能力進一步提升。

