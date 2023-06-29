《經濟通通訊社２９日專訊》萬達集團旗下珠海萬達商業管理第四次向港交所遞交ＩＰＯ招

股書，再度開啟港交所上市計劃，以完成在今年年底上市的對賭條款。

珠海萬達商管的最新招股書顯示，公司於２０２０年、２０２１年及２０２２年分別實現收

入１７１﹒９６億元（人民幣．下同）、２３４﹒８１億元及２７１﹒２億元；其中，２０２２

年收入按年增長１５﹒５％。公司２０２０至２０２２年股東應佔溢利分別為１１﹒１２億元、

３５﹒０３億元及７５﹒０３億元。

不過，公司２０２２年經營活動所得現金流量淨額較２０２１的５６﹒８億元減少至

４３﹒９６億元。公司於２０２２年末現金及現金等價物為１３５﹒８５億元，２０２１年末為

１８８﹒８３億元。截至２０２２年１２月底，公司管理４７２個商業廣場，在管建築面積為

６５６０萬平方米。



＊萬達商管三度闖關失敗，中證監要求補充材料＊



珠海萬達商管自２０２１年１０月起連續三次向港交所遞交招股說明書，但先後因超過６個

月未完成聆訊過程導致招股書失效。

萬達商管上一次的境外上市備案在今年４月獲中證監受理，惟當時中證監要求萬達商管補充

材料，就外界對萬達商管及其控股股東萬達商業的財務狀況的質疑作出回應，包括控股公司是否

存在資金佔用、商場出租率數據真實性以及戰略投資對賭協議所帶來的財務風險等等。隨後第三

次到期失效。內媒《財新》曾引述分析指，此舉反映中證監仍在考慮是否放行萬達商管赴港上市

，或許還需徵求更高部門意見。

萬達此前與一眾機構投資人簽下了對賭協議，如果珠海萬達商業在２０２３年底前未能完成

ＩＰＯ，公司須向上市前投資者回購３００億元股權。（ｄｗ）

