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AH股新聞

29/06/2023 15:47

《汽車新勢力》機構料今年中國品牌在西歐新能源車滲透率增至９％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》ＴｒｅｎｄＦｏｒｃｅ集邦諮詢最新研究指出，中國汽車品牌
正積極向海外擴張。盡管目前仍以燃油車為出口大宗，但２０２３年第一季新能源車佔佔國汽車
出口比重已經突破２５％，新能源車是未來向海外市場擴張的重點。
　　機構預估，中國品牌在西歐新能源車市場的市佔率有望自２０２２年的６％在２０２３年向
９％邁進其中，上汽集團（滬：６００１０４）旗下的ＭＧ是最主要的品牌。
　　至於東南亞市場，中國品牌的布局更早，儘管當地新能源汽車數量仍少，僅為萬輛，但中國
品牌佔比高，預估今年中國品牌在東南亞新能源車市場的市佔率將上升１１個百分點達６３％，
這對長期在東南亞汽車市場有高占有率的日系品牌會是一大隱憂。
　　研究指，中國汽車品牌正透過積極向海外擴張，外溢中國累積數十年的汽車產業影響力，試
圖改變維持百年以上，由歐、美、日、韓等車系稱霸的汽車產業。不過，機構也表示，進軍新市
場需要大量的資源投入，例如建立展示中心、售後維修服務等，如何在添加額外成本下保持價格
優勢，將是中國汽車品牌在海外成功的關鍵。（ｄｗ）
　

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