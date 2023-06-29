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AH股新聞

29/06/2023 17:39

《中國要聞》人行調查：次季經濟熱度指數回落，貸款需求環比大跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行發布２０２３年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告以及
銀行家問卷調查報告。
　　第二季銀行家問卷調查報告顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為３７﹒８％，比上季下降
２﹒４個百分點。有３１％的銀行家認為「偏冷」，比上季增加２﹒６個百分點。
　　　對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為４４﹒７％，高於本季６﹒９個百分點。貸款
總體需求指數為６２﹒２％，比上季下降１６﹒２個百分點，比上年同期上升５﹒６個百分點。
　　　分行業看，製造業貸款需求指數為６４﹒１％，比上季下降９﹒８個百分點；基礎設施貸
款需求指數為６１﹒０％，比上季下降１０個百分點；批發零售業貸款需求指數為６０％，比上
季下降８個百分點；房地產企業貸款需求指數為４７％，比上季下降８﹒４個百分點。
　
＊５４﹒２％的居民預期下季房價「基本不變」＊
　
　　城鎮儲戶問卷調查顯示，對下季度，物價預期指數為５７﹒７％，比上季下降０﹒９個百分
點。對下季房價，１５﹒９％的居民預期「上漲」，５４﹒２％的居民預期「基本不變」，
１６﹒５％的居民預期「下降」，１３﹒４％的居民「看不準」。相對上一季度，預期「上漲」
的居民比重略減，預期「下降」的居民比重微升。
　　傾向於「更多消費」的居民佔２４﹒５％，比上季增加１﹒２個百分點；傾向於「更多儲蓄
」的居民佔５８％，比上季增加０﹒１個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔１７﹒５％，比
上季減少１﹒３個百分點。
　　　居民偏愛的前三位投資方式依次為：「銀行、證券、保險公司理財產品」「基金信托產品
」和「股票」，選擇這三種投資方式的居民佔比分別為４３﹒８％、２０﹒４％和１５﹒２％。
（ｄｗ）
　

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