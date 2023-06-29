《經濟通通訊社２９日專訊》繼早前外媒報道美國擬收緊對華晶片出口限制後，再傳出美國

可能擴大人工晶片（ＡＩ）出口管制。據《彭博》引述知情人士透露，拜登政府計劃進一步收緊

去年１０月份宣布的ＡＩ晶片對華出口管制。

根據美國商務部預計７月發布的提案，本來一些晶片無需許可證即可出售給中國，修訂１０

月份的管制措施後這些晶片出口難度將加大。此舉部分針對輝達的Ａ８００晶片，該公司是在上

次限制措施公布後不久設計了該晶片，當時其規格不在受限制之列。



＊輝達：美國產業將永遠失去在中國的機會＊



輝達財務長Ｃｏｌｅｔｔｅ Ｋｒｅｓｓ昨日（２８日）表示，該公司了解到有關限制收緊

的報道。她表示，市場對公司產品整體需求強勁，即使引入新規，應該也不會對盈利產生重大影

響。不過，中國市場約佔輝達數據中心收入的２０％至２５％，長遠來看，若擴大管制、限制輝

達資料中心繪圖晶片（ＧＰＵ）賣到中國，將導致美國產業永遠失去在在全球最大市場之一競爭

和居於領導地位的機會，對輝達未來的商業和財務影響是存在的。

《華爾街日報》早前報道稱，中國計劃收緊晶片出口限制。目前尚不清楚美國是否會延長對

南韓和台灣公司的一般許可證期限。三星電子、ＳＫ海力士和台積電去年１０月獲准許可證延長

一年，他們已經向白宮提出至少再延長一年的要求。（ｊｔ）

