《經濟通通訊社２９日專訊》最近訪華的美國國務卿布林肯在紐約出席智庫活動，談及對華

關係及兩岸議題，強調美中關係的目標是在後冷戰時代和平共處；圍堵、打壓及遏制中國都不符

合美國利益。

布林肯表示，北京認為美國正在脫勾，但去年兩國貿易達到歷史最高位，美國流入中國的外

國直接投資創２０１４年以來新高。美國不想成為全球唯一增長引擎，希望中國經濟成功。但他

向中方表明，中國取得技術後如果發展核武、開發極音速飛彈、將人工智能用於壓迫，可能反過

來對付美國，因此美方管制科技出口。

布林肯重申，美國繼續奉行基於美中三個聯合公報、台灣關係法及對台六項保證的一中政策

；基本原則是和平解決兩岸分歧，雙方都不片面改變現狀，並確保美國可以用必要手段協助台灣

自衛。



＊耶倫承認美中存在分歧，稱希望到中國重建聯繫＊



此外，美國財政部長耶倫在接受美國全國廣播公司（ＭＳＮＢＣ）採訪時，承認美中之間存

在分歧，並稱她希望訪華與北京重新建立聯繫。耶倫表示，中美需要就彼此分歧進行討論，以免

產生誤解，不要誤解彼此的意圖。她還稱，即使會帶來一些經濟成本，美國現在和將來都將採取

行動保護國家安全利益。（ｊｔ）

