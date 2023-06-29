《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２２０８，

較上個交易日跌１０７點子，續創去年１１月１０日以來近８個月新低，不過匯價明顯強於市場

預測，官方中間價開出後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）短線走強逾百點，惟升勢未能持續，目

前再度轉跌２３１點，報７﹒２６４１，失守７﹒２６關。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤高開後跟隨離岸價震盪下跌，盤中一度低見

７﹒２５２５，失守７﹒２５關，目前仍跌５５點，報７﹒２５１０，暫創近８個月新低。



＊官方中間價強勢，但難以改變市場看貶預期＊



交易員稱，隔夜美國聯儲局主席講話後，７月加息預期再度升溫帶動美元指數走高，外部壓

力抬升進一步施壓人民幣，監管再次設定偏強中間價穩定市場預期。他們並表示，中國經濟刺激

政策遲遲未推出，市場看貶預期延續，但也會忌憚監管出手維穩人民幣匯率，畢竟監管工具箱仍

豐富，短期匯價走勢可能較複雜。

花旗銀行報告指出，今日官方中間價大幅強於預期，這是中國人行對人民幣貶值速度感到不

安的強烈信號，也進一步突顯了７﹒２５元關口的重要性；考慮到利差因素，美元多頭仍具有吸

引力，而中國仍未推出經濟刺激措施是明顯的負面因素。（ｊｔ）

