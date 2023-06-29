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AH股新聞

29/06/2023 15:46

《互聯互通》北交所、港交所將推出「北＋Ｈ」兩地上市安排

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北京證券交易所今日與香港交易所簽署合作備忘錄，在簽約儀
式上，北交所總經理隋強與香港交易所聯席營運總監陳翊庭聯合宣布，京港兩所將推出「北＋Ｈ
」兩地上市安排。
　　隋強表示，推出「北＋Ｈ」，將進一步拓寬內地和香港「Ａ＋Ｈ」模式的惠及面，促進京港
兩地資本市場形成合力，便利更多企業借助兩地市場加速發展。　（ｃｔ）

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