《經濟通通訊社２９日專訊》北京證券交易所今日與香港交易所簽署合作備忘錄，在簽約儀

式上，北交所總經理隋強與香港交易所聯席營運總監陳翊庭聯合宣布，京港兩所將推出「北＋Ｈ

」兩地上市安排。

隋強表示，推出「北＋Ｈ」，將進一步拓寬內地和香港「Ａ＋Ｈ」模式的惠及面，促進京港

兩地資本市場形成合力，便利更多企業借助兩地市場加速發展。 （ｃｔ）

