《經濟通通訊社２９日專訊》北京證券交易所今日與香港交易所簽署合作備忘錄，在簽約儀
式上，北交所總經理隋強與香港交易所聯席營運總監陳翊庭聯合宣布，京港兩所將推出「北＋Ｈ
」兩地上市安排。
隋強表示，推出「北＋Ｈ」，將進一步拓寬內地和香港「Ａ＋Ｈ」模式的惠及面，促進京港
兩地資本市場形成合力，便利更多企業借助兩地市場加速發展。 （ｃｔ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
29/06/2023 15:46
《互聯互通》北交所、港交所將推出「北＋Ｈ」兩地上市安排
《經濟通通訊社２９日專訊》北京證券交易所今日與香港交易所簽署合作備忘錄，在簽約儀
式上，北交所總經理隋強與香港交易所聯席營運總監陳翊庭聯合宣布，京港兩所將推出「北＋Ｈ
」兩地上市安排。
隋強表示，推出「北＋Ｈ」，將進一步拓寬內地和香港「Ａ＋Ｈ」模式的惠及面，促進京港
兩地資本市場形成合力，便利更多企業借助兩地市場加速發展。 （ｃｔ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
上一篇新聞︰29/06/2023 15:47 《汽車新勢力》機構料今年中國品牌在西歐新能源車滲透率增至９％
下一篇新聞︰29/06/2023 15:26 《中國監管》中宏人壽償付能力報告與財務數據不真實，被罰８０萬
29/06/2023 15:58 《中國要聞》國家電投聲明：有不法分子偽造材料註冊成集團子公司
29/06/2023 15:24 《深股通》深股通全日流出逾１７億元，外資連續三日淨流出
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰