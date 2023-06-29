《經濟通通訊社２９日專訊》美聯儲主席鮑威爾暗示不排除接下來連續兩次加息，離岸人民

幣兌美元（ＣＮＨ）周三（２９日）穿７﹒２５，創去年１１月１０日以來近８個月新低。美「

息魔」敲門，滬深股市今早低開，地產、白酒等權重股走低，惟稀土、機器人、汽車等板塊走高

穩盤，滬綜指半日收低０﹒１７％，報３１８３﹒９６點，深成指跌０﹒１９％，創業板指升

０﹒１４％。

值得注意的是美國加息預期抽走Ａ股流動性，兩市半日成交５０３７億元（人民幣．下同）

，比上日（２８日）同時段減少１４﹒４％，外資循陸股通淨流出４６﹒６億元。



＊內房、民航跌幅顯著＊



人幣急跌加重內地房地產企業償還外債壓力。新城控股（滬：６０１１５５）挫３﹒３％，

金地集團（滬：６００３８３）跌３％，保利發展（滬：６０００４８）價跌１﹒２％，招商蛇

口（深：００１９７９）同跌１﹒２％，信達地產（滬：６００６５７）跌１﹒４％，萬科Ａ

（深：０００００２）走低１﹒１％。

民航股亦受累，中國國航（滬：６０１１１１）跌２﹒８％，南方航空

（滬：６０００２９）跌２﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）跌２﹒１％。



＊菜鳥出擊搶市場，順豐遇勁敵急跌＊



屬阿里集團（０９９８８）的菜鳥集團宣布推出自營快遞業務「菜鳥速遞」，從過往為天貓

超市提供配送業務，升級至全國速遞網絡，主打半日達、當次日達和送貨上門等速遞服務。

阿里系終於殺入速遞界，和其合作多年的物流商作正面競爭。龍頭順豐控股

（深：００２３５２）急跌５﹒６％，盤中曾創１５個月新低，圓通速遞（滬：６００２３３）

挫３﹒７％，申通快遞（深：００２４６８）跌２﹒７２％，韻達股份（深：００２１２０）跌

１﹒４％。（ｅｙ）

