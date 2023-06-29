《經濟通通訊社２９日專訊》美聯儲主席鮑威爾暗示不排除接下來連續兩次加息，離岸人民
幣兌美元（ＣＮＨ）周三（２９日）穿７﹒２５，創去年１１月１０日以來近８個月新低。美「
息魔」敲門，滬深股市今早低開，地產、白酒等權重股走低，惟稀土、機器人、汽車等板塊走高
穩盤，滬綜指半日收低０﹒１７％，報３１８３﹒９６點，深成指跌０﹒１９％，創業板指升
０﹒１４％。
值得注意的是美國加息預期抽走Ａ股流動性，兩市半日成交５０３７億元（人民幣．下同）
，比上日（２８日）同時段減少１４﹒４％，外資循陸股通淨流出４６﹒６億元。
＊內房、民航跌幅顯著＊
人幣急跌加重內地房地產企業償還外債壓力。新城控股（滬：６０１１５５）挫３﹒３％，
金地集團（滬：６００３８３）跌３％，保利發展（滬：６０００４８）價跌１﹒２％，招商蛇
口（深：００１９７９）同跌１﹒２％，信達地產（滬：６００６５７）跌１﹒４％，萬科Ａ
（深：０００００２）走低１﹒１％。
民航股亦受累，中國國航（滬：６０１１１１）跌２﹒８％，南方航空
（滬：６０００２９）跌２﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）跌２﹒１％。
＊菜鳥出擊搶市場，順豐遇勁敵急跌＊
屬阿里集團（０９９８８）的菜鳥集團宣布推出自營快遞業務「菜鳥速遞」，從過往為天貓
超市提供配送業務，升級至全國速遞網絡，主打半日達、當次日達和送貨上門等速遞服務。
阿里系終於殺入速遞界，和其合作多年的物流商作正面競爭。龍頭順豐控股
（深：００２３５２）急跌５﹒６％，盤中曾創１５個月新低，圓通速遞（滬：６００２３３）
挫３﹒７％，申通快遞（深：００２４６８）跌２﹒７２％，韻達股份（深：００２１２０）跌
１﹒４％。（ｅｙ）
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