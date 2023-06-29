《經濟通通訊社２９日專訊》美聯儲主席鮑威爾暗示不排除接下來連續兩次加息，離岸人民

幣兌美元（ＣＮＨ）周三（２９日）穿７﹒２５，創去年１１月１０日以來近８個月新低。美「

息魔」敲門，加上中國即將公布６月ＰＭＩ數據，地產、白酒等權重股走低，惟機器人、５Ｇ等

概念走高抗跌，滬綜指午後一度倒升並逼近三千二，但最終還是下跌收場，滬指全日收低

０﹒２２％，報３１８２﹒３８點，深成指跌０﹒１％，創業板指軟０﹒０９％。

美國加息預期及重磅數據出爐前抽走Ａ股流動性，即使人行連日大額淨投放，兩市全日成交

仍只有８６５０億元（人民幣．下同），按日減少２﹒６％，外資循陸股通淨流出超過７６億元

，連續三日淨流出。



＊發改委點名研究，機器人掀漲停潮＊



國家發改委產業司組織召開專題座談會，研究推進工業機器人產業高質量發展的有關事宜，

北京市政府印發三年行動方案，加緊布局人形機器人產業。德恩精工（深：３００７８０）、昆

船智能（深：３０１３１１）、豐立智能（深：３０１３６８）、優德精密

（深：３００５４９）、鼎捷軟件（深：３００３７８）、華研精機（深：３０１１３８）集體

漲兩成漲停，兆龍互連（深：３００９１３）升１９﹒２％，祥明智能（深：３０１２２６）飆

１２﹒２％，本川智能（深：３００９６４）升１１﹒９％。

中興（深：００００６３）發布全球首款ＧＰＴ無線ＡＲ眼鏡ｎｕｂｉａ Ｎｅｏ Ａｉｒ

，股價連日高漲，Ａ股目前飆６﹒１％，報４５﹒１８元，盤中創近三年新高；其他５Ｇ概念亦

落鑊，兆龍互連（深：３００９１３）飆升１９﹒２％，聯特科技（深：３０１２０５）升

１９﹒１％，中科磁業（深：３０１１４１）升１４﹒４％，本川智能（深：３００９６４）漲

１１﹒９％，今天國際（深：３００５３２）升１１﹒１％，春興精工（深：００２５４７）、

恒為科技（滬：６０３４９６）、華脈科技（滬：６０３０４２）升一成漲停。



＊菜鳥衝擊速遞業，順豐跌逾半成＊



屬阿里集團（０９９８８）的菜鳥集團宣布推出自營快遞業務「菜鳥速遞」，升級成全國速

遞網絡，主打半日達、當次日達和送貨上門等速遞服務。阿里系終於殺入速遞界，和其合作多年

的物流商作正面競爭。龍頭順豐控股（深：００２３５２）急跌５﹒５％，盤中曾創１５個月新

低，圓通速遞（滬：６００２３３）挫４﹒２％，申通快遞（深：００２４６８）跌３﹒４％，

韻達股份（深：００２１２０）跌１﹒６％。

外資溜出白酒股走低，水井坊（滬：６００７７９）跌３﹒６％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌３﹒１％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌２﹒６％，老白干酒

（滬：６００５５９）跌２﹒４％，洋河股份（深：００２３０４）跌２﹒１％，五糧液

（深：０００８５８）軟１﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２１﹒８４ －０﹒４９

上證綜合指數 ３１８２﹒３８ －０﹒２２ ３４０６﹒３７

上證Ａ股指數 ３３３５﹒９１ －０﹒２２

深證成份指數 １０９１５﹒５０ －０﹒１０ ５２４３﹒８５

深圳創業板指數 ２１８０﹒０６ －０﹒０９

上證Ｂ股指數 ２６７﹒６９ ＋０﹒１０ ０﹒８７

深證Ｂ股指數 １１３３﹒０２ ＋０﹒２５ ０﹒３５

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