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AH股新聞

29/06/2023 15:24

《深股通》深成指全日收跌０﹒１％，報１０９１５﹒５點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒１％，報１０９１５﹒５點。
　　屬阿里集團的菜鳥集團宣布推出自營快遞業務「菜鳥速遞」，從過往為天貓超市提供配送業
務，升級至全國速遞網絡，主打半日達、當次日達和送貨上門等速遞服務。阿里系終殺入速遞界
，順豐（深：００２３５２）急跌５﹒５％，申通快遞（深：００２４６８）跌３﹒４％，韻達
股份（深：００２１２０）跌１﹒６％。
　　北京市人民政府辦公廳印發《北京市機器人產業創新發展行動　方案（２０２３－２０２５
年）》，加緊布局人形機器人，提升醫療健康、協作、特種、物流四類機器人技術水平和市場競
爭力等。機器人概念落鑊，奧佳華（深：００２６１４）、賽象科技（深：００２３３７）、巨
輪智能（深：００２０３１）集體漲停。
　　據貓眼專業版數據，２０２３年暑期檔總票房（含預售）突破３５億元人民幣。另外據燈塔
專業版實時數據，截至６月２９日１２時２７分，影片《消失的她》累計票房突破１３﹒１１億
元人民幣，打破內地影史懸疑片暑期檔票房紀錄。影視板塊反彈，唐德影視
（深：３００４２６）飆７﹒９％。（ｊｔ）

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