《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒１％，報１０９１５﹒５點。

屬阿里集團的菜鳥集團宣布推出自營快遞業務「菜鳥速遞」，從過往為天貓超市提供配送業

務，升級至全國速遞網絡，主打半日達、當次日達和送貨上門等速遞服務。阿里系終殺入速遞界

，順豐（深：００２３５２）急跌５﹒５％，申通快遞（深：００２４６８）跌３﹒４％，韻達

股份（深：００２１２０）跌１﹒６％。

北京市人民政府辦公廳印發《北京市機器人產業創新發展行動 方案（２０２３－２０２５

年）》，加緊布局人形機器人，提升醫療健康、協作、特種、物流四類機器人技術水平和市場競

爭力等。機器人概念落鑊，奧佳華（深：００２６１４）、賽象科技（深：００２３３７）、巨

輪智能（深：００２０３１）集體漲停。

據貓眼專業版數據，２０２３年暑期檔總票房（含預售）突破３５億元人民幣。另外據燈塔

專業版實時數據，截至６月２９日１２時２７分，影片《消失的她》累計票房突破１３﹒１１億

元人民幣，打破內地影史懸疑片暑期檔票房紀錄。影視板塊反彈，唐德影視

（深：３００４２６）飆７﹒９％。（ｊｔ）

