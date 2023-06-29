《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３７﹒１３億元，賣盤超買盤，流出１７﹒１３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出７６﹒０６億元，外資連續三日淨流出
。（ｄｗ）
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29/06/2023 15:24
《深股通》深股通全日流出逾１７億元，外資連續三日淨流出
《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３７﹒１３億元，賣盤超買盤，流出１７﹒１３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出７６﹒０６億元，外資連續三日淨流出
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