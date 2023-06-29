《經濟通通訊社２９日專訊》繼早前外媒報道美國擬收緊對華晶片出口限制後，再傳出美國

可能擴大人工晶片（ＡＩ）出口管制。據《彭博》引述知情人士透露，拜登政府計劃進一步收緊

去年１０月份宣布的ＡＩ晶片對華出口管制。

對於美國又出制裁措施針對ＡＩ晶片，科大訊飛（深：００２２３０）在互動平台回應，於

２０１９年被列入實體清單以後，在基於國產算力平台開發深度神經網絡模型方面進一步加大了

投入。在工程技術方面實現了百億參數大模型推理效率的近千倍加速。今年年初以來與領先國產

ＡＩ算力廠商進一步加大合作投入並取得重要成果。星火大模型經科學、系統的評測，在國內可

測的現有系統中處於領先水平；星火大模型的持續迭代升級基礎是自主可控的算力平台，不會受

制於人。惟科大訊飛仍跌１﹒４％，報６８﹒３８元人民幣。

部分ＡＩ股續瀉，浪潮信息（深：０００９７７）插水７﹒８％，首都在線

（深：３００８４６）跌１﹒６％，拓爾思（深：３００２２９）跌０﹒７％。

惟存儲晶片股則大漲，深科技（深：００００２１）飆６﹒７％，東芯股份

（滬：６８８１１０）抽高近５％，佰維存儲（滬：６８８５２５）升４﹒４％，江波龍

（深：３０１３０８）升３﹒３％，北京君正（深：３００２２３）升３﹒１％，兆易創新

（滬：６０３９８６）升２﹒７％，復旦微電（滬：６８８３８５）升２﹒４％，全志科技

（深：３００４５８）升１﹒３％，紫光國微（深：００２０４９）升１﹒２％。（ｊｔ）

