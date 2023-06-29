《經濟通通訊社２９日專訊》外資連續兩日通過陸股通流走後，今早再見流出逾３１億元人
民幣，白酒股盤中走弱，山西汾酒（滬：６００８０９）挫２﹒５％，今世緣
（滬：６０３３６９）跌１﹒５％，洋河股份（深：００２３０４）跌１﹒３％，古井貢酒
（深：０００５９６）跌１﹒２％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒１％，瀘州老窖
（深：０００５６８）跌１﹒１％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒５％。（ｊｔ）
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29/06/2023 11:09
《Ａ股焦點》外資連續三日流走，白酒股疲弱，山西汾酒挫２％
《經濟通通訊社２９日專訊》外資連續兩日通過陸股通流走後，今早再見流出逾３１億元人
民幣，白酒股盤中走弱，山西汾酒（滬：６００８０９）挫２﹒５％，今世緣
（滬：６０３３６９）跌１﹒５％，洋河股份（深：００２３０４）跌１﹒３％，古井貢酒
（深：０００５９６）跌１﹒２％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒１％，瀘州老窖
（深：０００５６８）跌１﹒１％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒５％。（ｊｔ）
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