《經濟通通訊社２９日專訊》中國物流與採購聯合會發布今年１－５月份物流運行數據顯示

，１－５月份，全國社會物流總額為１２９﹒９萬億元（人民幣．下同），同比增長４﹒５％，

比１－４月份小幅提高０﹒１個百分點。５月份增長４﹒８％，環比回落１﹒５個百分點。

中物聯表示，綜合來看，當前社會物流總額仍未恢復至常態化增長水平，同時各領域間結構

性分化也較為明顯，恢復基礎尚待進一步鞏固。５月份國民經濟運行恢復力度有所減弱，但總體

延續恢復態勢，物流需求持續釋放，物流市場規模仍保持較快增長。從結構來看，工業品物流需

求保持平穩增長，對社會物流總額增長的貢獻較為穩定，保持在七成左右。民生消費及再生資源

領域實現較快增長（增速均超過１０％）且增速有所加快，引領作用突出。



＊汽車製造物流總額增速較上月回落＊



１－５月份，工業品物流總額同比增長３﹒６％，增速與１－４月份基本持平。從年內走勢

看，１－３月、１－４月、１－５月份累計同比分別增長３％、３﹒６％、３﹒６％。從當月來

看，５月份增長３﹒５％，環比回落２﹒１個百分點，顯示工業品物流需求恢復尚存波動，短期

仍面臨增長動力不強、需求不足等問題。其中，在國內政策及出口雙重帶動下，汽車製造物流總

額增速雖較上月有所回落，但依舊保持２０％以上較高的增長水平。

１－５月份，進口物流總額同比增長１１﹒９％，增速比１－４月提高０﹒６個百分點。當

月增長１４﹒１％，增速大幅提高４﹒７個百分點。其中原油、成品油、煤及褐煤進口物流量累

計同比增長分別為６﹒２％、７８﹒８％、８９﹒６％，增速均有所提升。本月隨著穩經濟政策

持續發力，加之部分貿易協議生效，對進口物流量回升形成支撐。

１－５月份，單位與居民物品物流總額同比增長１０﹒９％，增速比１－４月提高１﹒９個

百分點。隨著消費場景拓展，多領域消費物流需求均實現較快增長。其中特別是，餐飲外賣、即

時同城等物流需求伴隨五一假期等因素達到階段性高峰，部分重點企業數據顯示業務訂單增速超

過４０％。１－５月份實物商品網上零售額同比增長１１﹒８％，比１－４月份加快１﹒４個百

分點。（ｓｌ）

