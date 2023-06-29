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AH股新聞

29/06/2023 10:19

《數字人幣》內地擬探索社保卡加載數字人民幣支付功能

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人力資源社會保障部日前印發《數字人社建設行動實施方案》
，提出探索推進社會保障卡加載數字人民幣支付功能。官媒《中國證券報》引述業內專家認為，
這對擴展社保卡應用、發揮數字人民幣金融普惠功能具有重大意義，也是助力數字中國建設的重
點工作。
　　報道指，目前全國各地正陸續開展第三代社保卡換發工作。三代社保卡具有覆蓋全民、服務
全民的「國民帳戶」特徵，數字人民幣作為「面向未來的貨幣形態」，在數字中國建設浪潮下，
三代社保卡疊加數字人民幣先進技術，能讓全民享有更便捷、更完善的服務體驗。
　　招聯首席研究員董希淼表示，社保卡可以集成各類憑證，減少重複採集、重複錄入，實現多
卡合一，例如銀行卡、診療卡等，降低社保卡持卡人使用成本。借助數字人民幣受理網絡，實現
硬件錢包與軟錢包綁定、智能合約等功能優勢，幫助社保卡更好地發揮金融支付功能，讓民眾花
社保卡的錢更便捷、用處更多，助力智慧政務管理和資金管理智能化。
　　報道又指出，自財政部等七部門聯合下發了《關於開展惠民惠農財政補貼資金「一卡通」專
項治理的實施意見》以來，已有多個文件明確提出惠民惠農財政補貼資金實現「一卡通」，以社
會保障卡為載體發放補貼資金，摸清「錢從哪來」、「發到哪去」、「發了多少」。而數字人民
幣智能合約具有定向支付等特性，將為各級政府應用新型技術做好「一卡通」資金發放與管理提
供全面助力。（ｓｌ）

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