《經濟通通訊社２９日專訊》市場關注國家核證自願減排量（ＣＣＥＲ）重啟何時到來，生

態環境部發言人劉友賓今日在生態環境部６月例行記者會上表示，ＣＣＥＲ是全國溫室氣體自願

減排交易市場的交易產品，生態環境部正加快推進自願減排交易市場啟動前各項準備工作，並取

得積極進展，力爭今年年內盡早啟動全國溫室氣體自願減排交易市場。

劉友賓指，自願減排交易市場與碳排放權交易市場互為補充，共同構成中國完整的碳交易體

系。推進自願減排交易市場建設，有利於支持林業碳匯、可再生能源、甲烷減排、節能增效等項

目發展，激勵更廣泛的行業、企業參與溫室氣體減排行動，推動實現碳達峰、碳中和目標。

目前準備工作進展主要有三方面，一是明確了自願減排交易市場的主要制度安排，已會同有

關部門起草了《溫室氣體自願減排交易管理辦法（試行）》，即將面向全社會公開徵求意見。二

是以「開門決策」方式向全社會公開徵集自願減排項目方法學建議，目前正展開遴選評估工作。

三是基本搭建完成了啟動自願減排交易市場所需的基礎設施，包括建設了全國統一的自願減排註

冊登記系統和交易系統，目前該兩個系統已完成初步驗收，具備上線運行基本條件。

ＣＣＥＲ與碳排放權配額均屬於碳資產，與企業其他資產如實物資產、金融資產等一樣可以

被交易。作為碳配額市場的重要補充，ＣＣＥＲ交易始於２０１２年６月，企業或機構可在國家

登記簿登記並在經備案的交易機構內交易，用於抵消碳排放。不過，２０１７年３月，因溫室氣

體自願減排交易量小、個別項目不夠規範等問題，ＣＣＥＲ申請被暫緩受理。近年市場對於

ＣＣＥＲ重啟的呼聲一直很高，而今年３月生態環境部印發《關於公開徵集溫室氣體自願減排項

目方法學建議的函》被視為ＣＣＥＲ重啟的重要一步。（ｓｌ）

