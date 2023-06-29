《經濟通通訊社２９日專訊》近日汽車業界盛傳平治（內地稱「奔馳」）和吉利

（００１７５）退出ｓｍａｒｔ股東行列，ｓｍａｒｔ方面發布聲明，澄清「奔馳和吉利退出

ｓｍａｒｔ股東行列為不實信息」，強調目前ｓｍａｒｔ品牌全球公司仍是由平治和吉利按同等

股比共同持有的合資公司，而為滿足企業發展需要，把握市場發展機遇，ｓｍａｒｔ會靈活調整

戰略部署。

內媒《快科技》指出，國家企業信用信息公示系統顯示，平治和吉利以各持股５０％的比例

共同出資在華成立的ｓｍａｒｔ品牌全球合資公司「智馬達汽車有限公司」，股東名單之中已不

見「吉利汽車集團有限公司」和「梅賽德斯－奔馳股份有限公司」，而「ＳＭＡＲＴ

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＰＴＥ﹒ＬＴＤ。」和「ＳＭＡＲＴ ＭＯＢＩＬＩＴＹ

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＴＥ﹒ＬＴＤ。」成為控股股東，分別持股５０％。即是說，

智馬達汽車有限公司的企業類型由中外合資有限責任公司變更為外商投資非獨資有限責任公司。

不過，報道引述ｓｍａｒｔ方面表示，平治和吉利在資本層面從來沒退出，「現在不會，未

來大概率也不會。我們叫ｓｍａｒｔ品牌全球公司，就是管全球的。雖然國內合資公司發生變更

，但目前不會發生人員變動」。（ｓｌ）

