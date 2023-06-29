【ＦＯＣＵＳ】當紐約、三藩市等大都會寫字樓的空置率攀升至３０年來最高，聯儲主席鮑

威爾繼續鷹聲嘹亮，最新暗示不排除接下來「連續兩次加息」。歐美高利率絞索繼續嘎吱收緊聲

中，聯儲一年一度的銀行業巨頭壓力測試卻歲月靜好－－參與測試的２３間大行全部資本充足，

即使在「末日情境」假設中損失５４１０億美元，仍能運作放貸功能。不過，樂觀表象之下，魔

鬼仍在細節。



＊新聞稿修改字眼暗藏「心虛」＊



激進加息掀起的「海變（ｓｅａ ｃｈａｎｇｅ）」，接連將硅谷銀行、簽名銀行、第一

共和銀行拋下浪尖，盡管ＫＢＷ地區銀行指數、標普５００銀行指數已較３月低點分別回升近

１４％、９％，但關於「下一個是誰」的猜謎遊戲從未停止。

就在昨日，聯儲揭盅地區銀行風暴後首個壓力測試結果，在假設的嚴重全球衰退期間（包括

商業地產價格下跌４０％、住宅樓價下跌３８％、失業率升至１０％），２３間測試銀行仍能將

最低資本要求維持在聯儲標準的兩倍以上（１０﹒１％ ＶＳ ４﹒５％），且能吸收５４１０

億美元損失並維持放貸。

負責監管的副主席巴爾 （Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂａｒｒ）就稱，「銀行體系仍然強勁且富有

彈性」；但值得留意的是，跟去年的新聞稿相比，「壓力測試幫助確保大型銀行在經濟低迷時支

持經濟」，改為「壓力測試是幫助確保大型銀行在經濟低迷時支持經濟的工具之一」；「擁有強

勁資本水平」改為「有條件抵禦嚴重衰退」。



＊商業地產貸款損失恐嚴重低估＊



字眼修改或許不經意暴露聯儲的「心虛」，即本年度壓力測試僅覆蓋資產２５００億美元以

上的大銀行，大量的中小銀行根本未被納入測試。更重要的，今次測試標準是在地區銀行危機爆

發前的２月就已制定，盡管納入地產市場、就業市場的嚴重逆風情境，但卻假設「利率會在嚴重

衰退時走低」，跟聯儲現時強調的「高利率將維持更長時間（ｈｉｇｅｒ ｆｏｒ

ｌｏｎｇｅｒ）」背道而馳。

此外，在壓力測試假設的「末日情境」５４１０億美元損失中，來自ＣＲＥ（商業地產）貸

款的損失僅為６４９億美元，但事實上，在高達５﹒７萬億美元ＣＲＥ的債務冰山下，由大型銀

行持有的僅略多於一成（約１３％），其餘大部分由中小銀行、兩房、險企、證券化債務資產、

Ｒｅｉｔｓ等持有，換言之，所謂６４９億美元注定是嚴重低估。



＊矽銀倒閉、瑞信賣盤動盪重演＊



那麼，美國距離商業地產價格下跌４０％的「極端情境」還有多遠？Ｇｒｅｅｎ

Ｓｔｒｅｅｔ數據就顯示

，美國「機構級」寫字樓價值自去年３月加息以來已下跌２７％。隨著繁華著稱的紐約，首季寫

字樓空置率高逾２２％，財長耶倫最新罕有承認，「一些業主把鑰匙交還銀行，然後一走了之」

。而今年到期的商業地產貸款就有２７００億美元。

同樣頭痛的還有歐洲，歐洲央行銀行監管委員會主席Ａｎｄｒｅａ Ｅｎｒｉａ昨日稱，歐

元區銀行報告的貸款拖欠情況全面增加；而在內地，四大行去年對房地產不良貸款按年急升六成

至１８００億人幣。

鑒於此，ＩＭＦ第一副總裁Ｇｉｔａ Ｇｏｐｉｎａｔｈ最新警告，如果高利率持續時間超

過預期，資產價格或將重新定價，並可能引發類似矽谷銀行倒閉、瑞信緊急賣盤時的金融動盪。

