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AH股新聞

29/06/2023 17:56

《中國監管》外匯局：３月末中國銀行業對外淨資產１５３９億美元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯局公布，２０２３年３月末，中國銀行業對外金融資
產１５６８３億美元，對外負債１４１４４億美元，對外淨資產１５３９億美元，其中，人民幣
淨負債３１５５億美元，外幣淨資產４６９４億美元。
　　在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產１００９５億美元，債券資產３５４４億
美元，股權等其他資產２０４４億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６４％、２３％和１３％
。分幣種看，人民幣資產３２８７億美元，美元資產９２３３億美元，其他幣種資產３１６３億
美元，分別佔２１％、５９％和２０％。從投向部門看，投向境外銀行部門８５２５億美元，佔
比５４％；投向境外非銀行部門７１５８億美元，佔比４６％。
　　在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債８２３１億美元，債券負債２２５１億美元，
股權等其他負債３６６３億美元，分別佔銀行業對外負債的５８％、１６％和２６％。分幣種看
，人民幣負債６４４２億美元，美元負債４８０７億美元，其他幣種負債２８９５億美元，分別
佔４６％、３４％和２０％。從來源部門看，來自境外銀行部門５５８６億美元，佔３９％；來
自境外非銀行部門８５５８億美元，佔６１％。（ｓｌ）

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