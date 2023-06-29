《經濟通通訊社２９日專訊》國務院印發《關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試

點對接國際高標準推進制度型開放若干措施的通知》，提出支持試點地區開展重點行業再製造產

品進口試點。相關進口產品不適用中國禁止或限制舊品進口的相關措施，但應符合國家對同等新

品的全部適用技術要求（包括但不限於質量特性、安全環保性能等方面）和再製造產品有關規定

，並在顯著位置標注「再製造產品」字樣。

試點地區根據自身實際提出試點方案，明確相關進口產品清單及適用的具體標準、要求、合

格評定程序和監管措施；有關部門應在收到試點方案後６個月內共同研究作出決定。有關部門和

地方對再製造產品加強監督、管理和檢驗，嚴防以再製造產品的名義進口洋垃圾和舊品。

對暫時出境修理後復運進入試點地區的航空器、船舶（含相關零部件），無論其是否增值，

免徵關稅。上述航空器指以試點地區為主營運基地的航空企業所運營的航空器，船舶指在試點地

區註冊登記並具有獨立法人資格的船運公司所運營的、以試點地區內港口為船籍港的船舶。



＊進口、銷售大眾市場軟件，有關部門不得以轉讓源代碼作為條件＊



此外，對於進口、分銷、銷售或使用大眾市場軟件（不包括用於關鍵信息基礎設施的軟件）

及含有該軟件產品的，有關部門及其工作人員不得將轉讓或獲取企業、個人所擁有的相關軟件源

代碼作為條件要求。（ｓｌ）

