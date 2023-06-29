  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/06/2023 17:45

《中國要聞》國務院：支持試點區進口再製造產品，惟須嚴防洋垃圾

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國務院印發《關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試
點對接國際高標準推進制度型開放若干措施的通知》，提出支持試點地區開展重點行業再製造產
品進口試點。相關進口產品不適用中國禁止或限制舊品進口的相關措施，但應符合國家對同等新
品的全部適用技術要求（包括但不限於質量特性、安全環保性能等方面）和再製造產品有關規定
，並在顯著位置標注「再製造產品」字樣。
　　試點地區根據自身實際提出試點方案，明確相關進口產品清單及適用的具體標準、要求、合
格評定程序和監管措施；有關部門應在收到試點方案後６個月內共同研究作出決定。有關部門和
地方對再製造產品加強監督、管理和檢驗，嚴防以再製造產品的名義進口洋垃圾和舊品。
　　對暫時出境修理後復運進入試點地區的航空器、船舶（含相關零部件），無論其是否增值，
免徵關稅。上述航空器指以試點地區為主營運基地的航空企業所運營的航空器，船舶指在試點地
區註冊登記並具有獨立法人資格的船運公司所運營的、以試點地區內港口為船籍港的船舶。
　
＊進口、銷售大眾市場軟件，有關部門不得以轉讓源代碼作為條件＊
　
　　此外，對於進口、分銷、銷售或使用大眾市場軟件（不包括用於關鍵信息基礎設施的軟件）
及含有該軟件產品的，有關部門及其工作人員不得將轉讓或獲取企業、個人所擁有的相關軟件源
代碼作為條件要求。（ｓｌ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/06/2023 17:46  《經濟時評》花旗建議內地引入房貸再融資機制，變相調降利率

其他AH股新聞
More

29/06/2023 18:08  《國企紅籌》復宏漢霖旗下安騰瑞霖向復星醫藥提供ＣＭＣ技術服務

29/06/2023 17:56  《中國監管》外匯局：３月末中國銀行業對外淨資產１５３９億美元

29/06/2023 17:54  【達沃斯論壇】夏季達沃斯論壇閉幕，明年遼寧大連市舉辦

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金