《經濟通通訊社２９日專訊》全國人大常委會２８日通過《對外關係法》，７月１日起實施

。該法強調，中國堅持獨立自主的和平外交政策，堅持互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互

不干涉內政、平等互利、和平共處的五項原則，並在遵守國際法基本原則和國際關係基本準則的

基礎上，加強涉外領域法律法規的實施和適用，依法採取執法、司法等措施，維護國家主權、安

全、發展利益，保護中國公民、組織合法權益。對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中國

主權、安全、發展利益的行為，中國有權採取相應反制和限制措施。

中央外辦主任王毅今日在《人民日報》撰文，指當前中國發展進入不確定難預料因素增多的

時期，必須敢於和善於鬥爭，包括善用法治武器。新法為大國外交提供堅強法治保障，針對外國

干涉、制裁、破壞等行徑，明確反制和限制性法律規定，有利發揮防範、警示和震懾作用，為中

國依法行使反制裁、反干涉的正當權利提供法律依據，有利於以法治方式手段堅定有效維護國家

利益。



＊外交部：在涉外法律法規體系中具基礎地位＊



中國外交部發言人毛寧在今日舉行的例行記者會指出，對外關係法是首部集中闡述中國對外

大政方針、原則立場和制度體系，對中國發展對外關係作出總體規定的基礎性法律。在中國的涉

外法律法規體系中，對外關係法具有基礎地位，發揮指導作用，重在明確中國對外工作具有普遍

指導意義的方針原則，就對外關係各領域工作作出根本性、原則性的規定。（ｓｌ）

