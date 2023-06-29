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AH股新聞

29/06/2023 15:58

《中國要聞》國家電投聲明：有不法分子偽造材料註冊成集團子公司

　　《經濟通通訊社２９日專訊》央企國家電力投資集團有限公司２９日發布嚴正聲明，指近期
發現有不法分子以偽造相關材料等方式，將中電投城市建設發展有限責任公司、國電投城市建設
有限責任公司、北京國發中匯科技有限公司、福建鑫源智誠實業有限公司，註冊成集團下屬公司
的子公司。經核實，上述公司及其設立的系列子公司與集團無任何隸屬或股權關係，也不存在任
何投資、合作、業務等關係，其一切行為與集團無關。
　　另外，近期網絡發布的某４ＧＷ光伏離網製氫項目ＥＰＣ總承包招標，其招標人中廣通科技
（酒泉）有限公司，並非集團下屬公司，其發生的招投標等一切行為和發布的項目均與集團無關
。國家電投強調，已向有關部門報案、舉報，並對任何假冒集團關聯單位、損害集團名譽的行為
保留追究法律責任的權利。
　
＊假央企大戶發布史上最大綠氫招標項目，規模３５０億＊
　
　　據了解，沉寂已久的氫能板塊近日冒出聲明中所述的招標項目後，資本市場相當興奮，券商
調查更發現招標方中廣通科技（酒泉）有限公司是國家電投的六級子公司，且項目規模高達
３５０億元人民幣，是內地史上最大綠氫招標項目。不過，該項目僅在中國招標投標公共服務平
台存在了５天就被終止，原因是「採購人採購計劃變更」；酒泉相關政府部門就指，該項目備案
違規。有內媒再深入調查，竟發現「中廣通系」公司是國資委公告的「假央企」大戶，有最少６
家公司上榜，而自稱是中廣通科技（酒泉）有限公司上級公司「中廣通新能源」董事長的「井維
」是其中幾家「假央企」法人代表。
　　據企查查大數據股權穿透顯示，中廣通科技（酒泉）有限公司為國家電投的六級子公司，各
級公司之間的持股比例均為１００％；國家電投聲明中的假冒子公司國電投城市建設有限責任公
司為中廣通科技（酒泉）有限公司對上第四級公司。（ｓｌ）

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